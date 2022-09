Arsen me zagrlio i rekao: 'Noi siamo Croati. Nemoj misliti da govorim gluposti, ali dozvoli da poštujem svoga oca, rišćanina Jovu'

Nije tajna da je Šibenik pun talenata. Iz najstarijeg samorodnog grada na Jadranu dolazili su najbolji hrvatski sportaši poput Dražena Petrovića, najbolji glazbenici poput Arsena, Vice i Miše, ali i vodeći ljudi u brojnim drugim profesijama. Ivo Mikuličin (75) jednako je dobar u sportu i glazbi. Široj javnosti poznat je kao dugogodišnji novinar Radio Šibenika i Slobodne Dalmacije, no jednako uspješnu karijeru ima i u glazbenom svijetu.



Bio je član legendarne klape Šibenik, kasnije i voditelj nekoliko klapa i autor brojnih pjesama za vodeće izvođače dalmatinske pjesme poput Miše, Olivera, Arsena, Jasne Zlokić... Šibenčanima poznat kao Mikula, Ivo je ove godine prvo izdao autorski CD "Dalmatinske drage luke", a nedavno sa sinom Petrom i knjigu "Lipo stoji narančasta boja", u kojoj je pisao o bogatoj povijesti NK Šibenika. To je četvrta njegova knjiga vezana za rodni Šibenik. Prije toga napisao je i knjigu "Moj Šibenik dušu ima", "Sjećaš li se šibenskog rujna" i "Ši-Ši-Šibenka", u kojoj je pisao o povijesti KK Šibenke. No, najveće priznanje stiglo mu je nedavno kada je objavljeno da će ove godine dobiti Nagradu grada Šibenika za životno djelo.