Hranju istječe mandat, dogovorenog nasljednika Kundida Vlada još nije predložila

Admiralu Robertu Hranju u četvrtak istječe mandat na čelu Glavnog stožera OSRH, a po informacijama koje smo ranije dobili i objavili, između Pantovčaka i Banskih dvora krajem prošlog tjedna bio je postignut dogovor da će ga na funkciji zamijeniti aktualni zapovjednik Kopnene vojske, general-bojnik Tihomir Kundid. Tu informaciju do sada nitko nije ni pokušao osporiti, baš kao ni onu da je Kundid bio izbor predsjednika Zorana Milanovića s kojim se Vlada suglasila, iako je za načelnika Glavnog stožera na umu imala drugo ime. Dapače, državni tajnik u MORH-u Branko Hrg je, na pitanje je li Ministarstvo prihvatilo prijedlog Pantovčaka, u Dnevniku N1 televizije u ponedjeljak uzvratio: “Da prijedlog nije usuglašen, ne bi bilo načelnika” pa dodao kako bi najbolje bilo da vojska ima svog prvog čovjeka i da nema praznog hoda”.

Nakon postignutog dogovora, zakonska procedura nalaže da Vlada formalno utvrdi prijedlog imenovanja i pošalje ga saborskom Odboru za obranu. Nakon što dobije pozitivno mišljenje Odbora, prijedlog šalje predsjedniku, koji na kraju donosi odluku o imenovanju. U slučaju Tihomira Kundida predsjednik će,paralelno s imenovanjem, novog načelnika, doznajemo, morati isto tako promaknuti u viši čin general pukovnika no to je formalnost koja se napravi u istom danu. Vlada, međutim, do srijede poslijepodne takav prijedlog nije utvrdila pa je postalo očito kako je stvar negdje zapela, no jednoznačan odgovor na pitanje što se čeka u srijedu se nije mogao dobiti.

Neslužbeni izvori nudili su različite verzije, ovisno o tome jesu li bliži Pantovčaku ili Banskim dvorima, no ono što se moglo razaznati jest da su u Vladi očekivali kako će to što su Milanoviću dali potpuno odriješene ruke u imenovanju na najvišu vojnu funkciju uroditi Milanovićevim ustupkom kad je riječ o imenovanjima u obavještajnoj zajednici. Ravnatelju SOA-e Danielu Markiću, naime, drugi mandat istječe početkom svibnja, a neslužbene informacije govore kako ga premijer Andrej Plenković i dalje vidi na toj poziciji.

Od neslužbenih izvora bliskih Pantovačku moglo se u srijedu pak čuti kako je proces izbora načelnika Glavnog stožera zaseban izbor i kako nije trebao biti dio nikakvog paketa zajedno s izborom novog šefa SOA-e s obzirom na to da aktualnom šefu SOA-e mandat službeno traje još nekoliko mjeseci. Isti izvori kažu i kako su u Vladi, ako su to tako povezali, krivo procijenili. Isti izvori tvrde da je sve bilo dogovoreno s Vladom i da je Vlada ta koja je “povukla ručnu”, ali i da aktualni šef SOA-e uživa veliki povjerenje predsjednika države.

Iz Vlade su odgovorili da još uvijek traju konzultacije i drugih komentara nisu imali. U Uredu predsjednika Republike u srijedu su bili bez komentara kao i u saborskom Odboru za obranu čiji je predsjednik Franko Vidović samo kazao kako i oni prijedlog još čekaju i da će, čim ga dobije, sjednica biti sazvana no to se do zaključenja ovog broja nije dogodilo.

U svakom slučaju, ukopane su strane u srijedu čekale signale s onog drugog brda, a ne promijeni li se nešto u međuvremenu, vojska će u petak ostati bez načelnika. Hranjevu funkciju privremeno će preuzeti njegov zamjenik, general-pukovnik Siniša Jurković, no kako i njemu 15. ožujka istječe zamjenički mandat, jasno je da se radi o neodrživoj situaciji i da će se rješenje morati pronaći vrlo skoro. Do zaključenja ovog izdanja Vlada nije uputila prijedlog imenovanja Odboru.

