Antonio Popić: Vjerujem u povratak stare slave Varteksa

Zaredale promjene u vlasničkoj strukturi Varteksa, s prijenosom velikih paketa dionica s Nenada Bakića na nove dioničare - prvo na Marka Vučijevića (24,91%), a sada i Antonija Popića (10,67%), dovest će do promjena u korporativnim organima upravljanja. Tržište to već nagrađuje kroz rast dionice, a za početak to znači očekivane promjene u Nadzornom odboru kompanije čija uprava pregovara sa stranim investicijskim fondom za kreditna sredstva, kako bi pribavila svježi kapital za financiranje proizvodnje, u prvom redu nabavu repromaterijala.

Mijenjat će NO

Pregovore, ali i promjene koje se pripremaju u NO-u, potvrdio je član uprave Varteksa Dražen Dobiš. Kako navodi nova kreditna sredstva za obrtni kapital ključna su za opstanak, jer su zalihe materijala iscrpljene, dok Varteks ne može računati na pomoć banaka zbog opće situacije i trenutačne kreditne nesposobnosti. Sredstva od prodaje objekta Kauflandu pripala su vjerovnicima, pa Varteks sad najviše muči investicija u sezonu jesen-zima 2023./2024. za koju nemaju novca.

- Bez ikakve investicije u resurse, strojni park i nova znanja što nam je isto potrebno, samo za repromaterijal potrebno nam je minimalno pola milijuna eura, sezona je teško ostvariva i dovodi se u pitanje i opstanak kompanije koja zapošljava oko 750 ljudi - kaže Dobiš dodajući da je lani ostvareno oko 25 milijuna eura ukupnog prihoda.

Priprema se i skupština dioničara koja bi navodno već u lipnju trebala biti održana s točkama dnevnog reda među kojima se očito predviđaju i promjene u NO-u, a razlog je nova vlasnička struktura koja će biti preslikana na nadzorni organ.

- Vjerujem da su novi vlasnici orijentirani u smjeru podizanja Varteksa na visoku razinu, za što će trebati maksimalni angažman i financijska sredstva i to vrlo brzo - kaže Dobiš dodajući da je Vučijević, najveći pojedinačni dioničar, u fazi upoznavanja s poslovanjem, a očekuje i inicijalni sastanak i s Popićem.

Antonio Popić, 32-godišnji poduzetnik iz Imotskog, magistar ekonomije, u biznis je krenuo u bivšem Agrokoru u razdoblju od 2014. do 2017. kroz poslove menadžmenta izvoza u Zvijezdi. U sljedećoj fazi s partnerom Mateom Šarićem, sinom vlasnika Europa Tradea, uključuje se u distribuciju roba po hrvatskim trgovačkim lancima, koje kupuju na stranim tržištima. Vlasnik je više ugostiteljskih objekata uključujući i apartmane te vilu s bazenom za luksuzni najam. Usto, investira u stanogradnju, a u Upravi je dvije zagrebačke tvrtke Taunus tradeu i West Techu.

Navodi da je prije ove transakcije Varteks već duže pratio, jer mu je tvrtka postala zanimljiva kroz Bakićeve objave na Facebooku pa tako i status u kojem je objavio da prodaje dionica. Tako se, kaže, javio i preko odvjetnika sve je brzo dogovoreno, dok je cijena po kojoj je kupio navedeni paket dionica mimo uređenog tržišta, ističe, znatno niža od tržišne.

No, Popić je uvjeren da je dobro uložio, i ako bude prilike još će, kaže, jer smatra da će Varteks, kompanija s više od 100 godina tradicije, jako rasti kroz pet godina, kada očekuje da će se vratiti na razinu iz najboljih dana.

- Prema mojim iskustvima sa stranih tržišta u proizvodnji se danas sve više vidi golemi financijski interes, a smatram da bi Varteks s velikim potencijalom mogao napraviti velik iskorak. Mislim da Uprava radi jako dobar posao, a kroz logistiku za jačanje poslovanja na vanjskim tržištima očekujem značajno unaprjeđenje poslovanja - kaže Popić dodajući da za sad ne planira svoje aktiviranje u upravi, a ni u NO-u, "barem kroz sljedećih pola godine".

Cilja na - influensere

Kao vlastiti doprinos Varteksovoj snažnijoj poziciji kroz novu vrijednost kojom kao veliki dioničar, kaže, planira 'prisnažiti' u prvi plan stavlja svoju povezanost s influenserskom zajednicom u Hrvatskoj, čije bi predstavnike po njemu trebalo uključiti u marketinške aktivnosti s ciljem razbijanja percepcije u mladoj populaciji Varteksa kao starog brenda za starije generacije.

Tvrdi da je treba potaknuti interes mladih za Varteksove proizvode i tako se može, ističe, u kratkom vremenu podići prodajne rezultate.

