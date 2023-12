Antolić: Nemam problema s karikaturama, ali ove su uvredljive, zbog njih sam bio tjeskoban...

- Ne smatram se krivim - kazao je Nikola Plečko alias Nik Titanik koji se našao na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu zbog - karikature. A karikatura i popratni tekst uz nju, koji je objavljen u 24 sata, toliko je uvrijedila Krešimira Antolića, bivšeg člana uprave Dinama, da je eto, zadovoljštinu odlučio potražiti na sudu. Antolić u privatnoj tužbi navodi da je Plečko objavom spomenute karikature "prekoračio granice humora te mu povrijedio pravo na osobnost jer ga se u tekstu prikazuje i opisuje na neprimjeren, uvredljiv i vulgaran način". U privatnoj tužbi Antolić je naveo kako je u razdoblju od 28. do 30. ožujka 2020. u novinama i na portalu 24sata Nik Titanik, u namjeri da ga uvrijedi, objavio karikaturu uz prateće tekstove kojima ga ismijava, vrijeđa i omalovažava.

Prema navodima privatne tužbe, Antolić je 28. ožujka 2020. u karikaturi prikazan s pendrekom u ruci na kojemu piše Lesički i na reveru sakoa ima natpis druker, dok su tadašnji trener Dinama Nenad Bjelica i kapetan Dinama Adrijan Ademi prikazani kao osobe lišene slobode s rukama na leđima vezanim konopcem. Uz karikaturu Antolića objavljen je tekst: "Da, tatice, napravit ću tako! Na zapovijed! Kako je u rupi dolje? Je l' karantena? Ljubim guzu, ugodan dan!" te lik Zorana Mamića u prugastoj majici kako tapša po leđima privatnog tužitelja.

Nadalje, navodi se u privatnoj tužbi, 29. ožujka 2020. uz karikaturu stanice gledane kroz mikroskop objavljen je i tekst: "Pogled kroz mikroskop otkriva pravi uzrok lošeg stanja u kojem se nalazi Dinamo...druker pandur". U karikaturi od 30. ožujka 2020. Antolić izlazi iz ruke Zdravka Mamića, na ruci mu piše druker, a objavljen je i sljedeći tekst: "Zdravko Mamić je savjetnik kluba, ali ovu odluku je samostalno donijela Uprava kluba, a sad me ispričajte, moram ići malo rektalno kopati tražeći nove savjete".

Vlatka Peras, predsjednica Uprave Dinama i Iva Cigrovskij koje su trebale svjedočiti u utorak nisu došle na sud. Jedna jer je imala poslovne obveze, druga jer je bolesna. Obje su dolazak ispričale, pa je sud onda saslušao Antolića. Koji je pojašnjavao što ga je to zasmetalo u karikaturi...

- Prvo bih želio reći da nemam nikakvih problema sa slobodom izražavanja. Ni s karikaturama. Predmet ove tužbe nisu karikature koje su objavljene prije i poslije ovih spornih. Krajem ožujka 2020. bio sam član Dinamove uprave, a zbog korone, klub je donio odluku da se smanji dohodak svim zaposlenicima kluba. Zbog toga smo ja i ostali članovi Uprave bili izvrgnuti medijskom linču, nazivalo me se pogrdnim imenima, u 24sata su objavljene karikature u kojima me se prikazuje kao "drukera", naziva "pandurom" i crta kao produžetak Mamićeva debelog crijeva - kazao je Antolić. Ponovio je, opet, kako nema problema sa satirom.

- No ove karikature su mi bile neprihvatljive i klevetničke - kazao je. Dodao je da igrači i trener prvo nisu pristali na smanjenje plaća, zbog čega su, tvrdi Antolić, bili pod medijskim linčom.

- Karikature i tekst su me uznemirili. No osim toga, povećale su histeriju djela navijača prema meni na društvenim mrežama. To je za mene bilo vrlo teško razdoblje, jedna izvanredna situacija. Osobito me pogodilo što su te karikature uznemirile mog sada pokojnog oca koji je bio dugogodišnji invalid i Dinamovac. Uznemirilo je i moju djecu koja su me pitala: Zašto se ne makneš? Što ti to treba? Osim što mi je narušeno dostojanstvo, imao sam i psihofizičke posljedice jer su mi te karikature prouzročile tjeskobu i nesanicu, a nisam sklon piti tablete - iskazivao je Antolić.

Vanju Jurić, braniteljicu Nika Titanika zanimao je kada je i kako Antolić došao u Dinamo i općenito dosta toga oko njegovog djelovanja u Dinamu, braće Mamić, tzv.. crnih lista...

- Bilo je to 2013. Došao sam na poziciju direktora sigurnosti u vrijeme kad je Zdravko Mamić bio predsjednik Uprave. Prije toga sam radio u MUP-u, u Odjelu za droge, PNUSKOK-u te sam vodio Odjel općeg kriminaliteta u Zagrebu. Točno je da su policajcima kojima sam rukovodio postupali prema Zdravku Mamiću nakon što je 2011. uhićen nakon utakmice Dinama i Malmöa. Uhitili su ga službenici 4. PP (policijske postaje), no kako je bio veliki medijski interes za taj predmet zapovjednik postaje tražio je da mi preuzmemo slučaj. Tada sam i upoznao Zdravka Mamića - ispričao je Antolić.

Pojasnio je da je član Uprave kluba postao od 1. siječnja 2016. kada je formirana nova Uprava s još četiri člana. Nije bio siguran zbog kojeg je točno kaznenog djela pravomoćno osuđen Zdravko Mamić i njegov brat Zoran. Međutim sjetio se datuma kada im je izrečena i nepravomoćna i pravomoćna presuda u tom predmetu.

- Zdravko Mamić nepravomoćno je osuđen 6. lipnja 2018. na šest i pol godina zatvora. Odluku o potvrđivanju presude Vrhovni sud objavio je 15. ožujka 2021. . U istom postupku Zoran Mamić bio je osuđen na četiri godine i jedanaest mjeseci - rekao je Antolić. Upitan o bijegu Zdravka Mamića u BiH, Antolić je kazao:

- Nisam siguran da bih to nazvao bijegom. Zdravko je 4. lipnja imao konferenciju za novinare u klubu, a poslije toga ga više nije vidio. Između nepravomoćne i pravomoćne presude, Zdravko Mamić je bio savjetnik u klubu i za to je primao plaću. Zoran Mamić je za vrijeme dok je presuda bila nepravomoćna, bio u inozemstvu. Vratio se 2019. kao sportski direktor kluba. Nemam profil na Facebooku pa ne znam što je Zdravko Mamić objavljivao tamo, a za on što je objavljivao, doznao bih ako bi mi to netko prenio. To mi je bilo pomalo groteskno jer znam da on informatički potpuno nepismen pa pretpostavljam da mu je netko drugi radio stranicu - rekao je Antolić.

Kazao je i da ne zna je Zdravko Mamić na svojoj Facebook stranici objavio odluku o prekidu suradnje s Nenadom Bjelicom, a pojašnjavao je i da s Bjelicom o smanjenu plaće pregovarao Zoran Mamić.

- Odluku da Zdravko Mamić i ostali nisu nanijeli financijsku štetu klubu i da klub neće potraživati odštetu od onih protiv kojih se vodi kazneni postupak, donijela je Skupština kluba, kao njegovo najviše tijelo, 1. ožujka 2018. . Dok sam bio u klubu, Dinamo nije potraživao nikakav novac , a iz medija sam doznao da je sadašnja uprava kluba prije nekoliko dana u drugom postupku protiv Mamića i ostalih postavila imovinsko-pravni zahtjev - rekao je Antolić.

Objašnjavao je on i što znače izrazi "pandur" i "drukere". Kazao je da je izraz "pandur" pogrdni naziv za policajca, dok je "druker" pogrdni naziv za osobu koja daje informacije drugima. Pojašnjavao je i to znače tzv. "crne liste".

- To je krivi i kolokvijalni naziv za najrizičnije navijače kojima na temelju Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima klubovi ne smiju prodavati ulaznice. Na temelju zakona ja sam bio taj koji je komunicirao s Ravnateljstvom policije. od njih sam dobivao podatke na temelju kojih se formirala lista u Odjelu ticketinga. U jednom manjem dijelu navijače je na tu listu dodavao i Dinamo, primjerice ako bi putem videonadzora utvrdili da je netko palio baklje, a policija ga nije procesuirala. Ne znam jesu li takve liste postojale i prije mog dolaska u klub, no mislim da do mog dolaska uopće nije postojao Odjel sigurnosti, zato sam i došao u Dinamo - kazao je Antolić.

