Ante Pranić: Županija je kao protočni bojler, želimo je mijenjati

Ante Pranić, aktualni gradonačelnik Vrgorca i bivši saborski zastupnik, kandidat je za splitsko-dalmatinskog župana koalicije koja se nazvala ZA.

Koga predstavljate?

Mi smo politička grupacija centra koja želi promijeniti stanje u našoj županiji, koalicija stranaka Nezavisne liste mladih, Pametnog za Split i Dalmaciju i HSLS-a. U toj kombinaciji su i određeni nezavisni pojedinci i aktivisti. Kandidati za moje zamjenike su Daša Dragnić, profesorica na Ekonomskom fakultetu, i Ante Renić koji je u ovom sazivu Županijske skupštine najaktivniji vijećnik. Uz nas je velik broj stručnih, profiliranih i jakih pojedinaca koje ćemo predstaviti do izbora. Mjesecima smo se pripremali, izradili kvalitetan program i okupili niz stručnjaka iz raznih područja. Mi nismo politička opcija protiv, nego ZA, to znači da Županiju želimo istinski mijenjati.

Slovite za jednog od uspješnijih gradonačelnika, zašto riskirate boreći se za položaj koji je do sada bio rezerviran isključivo za HDZ?

Svjestan sam da sam se upustio u manje izvjesnu političku borbu. Unazad pola godine oformili smo tim nezavisnih stručnih ljudi. Sagledavali smo sve potencijale naše županije, uspoređivali je s drugima i radili na ciljevima kojima trebamo težiti. Kada smo sve definirali, prihvatio sam biti politički kandidat koji će ponijeti cijelu priču. U Vrgorcu se moj zamjenik Mile Herceg odlučio kandidirati za gradonačelnika i Vrgorac neće ništa izgubiti, a u Županiji želimo ljudima ponuditi razlog da izađu na izbore i glasaju za istinske promjene.

Analizirali ste stanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kako ga ocjenjujete?

Stanje je, blago rečeno, stagnirajuće. Kada usporedite po BDP-u gospodarski rast u sve četiri dalmatinske županije, u SDŽ-u je najmanji, unatoč iznimnom razvojnom potencijalu koji se očito ne koristi u punoj mjeri. SDŽ je prostorno najveća županija u Hrvatskoj i naš najveći potencijal je upravo prostor. Ovdje se glavna bitka više ne vodi oko izglasavanja proračuna, već oko izglasavanja prostornih planova, a u urbanizmu cijelog prostora vlada jedna vrsta kaosa i anarhije. Prvog dana pokrenut ćemo nove izmjene županijskog prostornog plana, a ove upitne koje se sada predlažu nećemo prihvatiti u ovom obliku.

Što vi planirate u prostoru?

Naš plan podijelit ćemo na 4 planska područja: splitsko područje, otoke, obalu, zaleđe. Trenutno se svugdje jednako sagledavaju prostorno planski uvjeti, a ne može biti isto u mom Vrgorcu, u Supetru ili Splitu. Zaštitit ćemo visokovrijedna poljoprivredna tla, revidirati zone sanitarne zaštite voda, uključiti lokalnu zajednicu i struku. Apsolutno smo protiv nepromišljenog poteza županije koja na mala vrata dopušta istraživanja eksploatacije ugljikovodika oko Visa i tog dijela Jadrana. Imamo ogroman solarni potencijal koji ne koristimo. Naš projekt energetske tranzicije je predstavila Maja Jurišić, istaknuta osoba iz tog područja.

Najavljujete reorganizaciju županijskih službi i ustanova. O čemu se radi?

Trebamo digitalizirati mnoge radne procese, osigurati transparentnost i optimizirati broj zaposlenih u županiji. Predviđamo spajanje određenih upravnih odjela, uvođenje kompetencijskih okvira te kontinuirano usavršavanje kako bi osigurali stručnu i brzu uslugu. Nekim ljudima ćemo se morati zahvaliti. To sam napravio i u Vrgorcu i razbio famu da je nemoguće dati otkaz u javnom sektoru. Sve smo postupke vezane za otkaze na sudu dobili, bilo ih je desetak. Želimo promijeniti odnos Županije prema susjednim područjima. Moramo zajednički raditi i promišljati. Nepotrebno je postojanje četiri županijske Turističke zajednice u Dalmaciji. Trebamo osnovati i zajedničku regionalnu energetsku agenciju.

Što biste još istaknuli iz svog programa?

Jedno od devet naših programskih koncepcija je i bolja prometna povezanost. Mi smo prostorno najveća županija i u skladu s Europskom direktivom trebamo imati definiranu vlastitu uslugu linijskog prijevoza. Zakoni i pravilnici su s nacionalne razine implementirani, mi možemo napraviti mrežu županijskih linija, jasno definirati kakvu uslugu želimo i raspisati koncesije na kompletnu mrežu. To bi značilo bolju povezanost ruralnih dijelova s urbanima. Samo da to pokrenemo, to bi značilo revoluciju u našoj Županiji.

Javno ste se zalagali za slabljenje županija. Je li i to u vašem programu?

Određene županijske ovlasti u većim urbanim sredinama treba prebaciti na jedinice lokalne samouprave. Vi danas imate preklapanja ovlasti u određenim nekim sredinama, posebno uz obalu, a to koči kompletan razvoj i plodno su tlo za nedozvoljene radnje. Na području Splita sve treba prepustiti gradu Splitu: ceste, obalni pojas, određene luke, Marjan. To nije slabljenje Županije već je to interesu i koristi stanovnika. Županija danas uglavnom funkcionira kao protočni bojler. Županija treba biti regulator regionalnog razvoja i na usluzi stanovnicima. Razvijati zajedničke usluge koje teško financijski mogu pratiti financijski slabe jedinice lokalne samouprave.