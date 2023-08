Annalena i Olaf: Njemačka ministrica i kancelar omiljeni par ilustratorice Nedjelje Kristine Franić

Nekoć su gotovo sve novine i časopise krasile autorske ilustracije. Tu tradiciju u svijetu u kojem dominira fotografija danas njeguju još rijetki, a jedan od njih je i Večernji list. Za sjajne ilustracije u Večernjakovoj Nedjelji, koje su postale nezaobilazan dio čitanja našeg nedjeljnog izdanja, zaslužna je grafička dizajnerica i ilustratorica Kristina Franić. A za svoje je najnovije likove, protagoniste velikih priča iz svijeta globalne politike, odabrala njemačkog kancelara Olafa Scholza i njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock.

Smješta ih u niz duhovitih situacija, i u uloge poput gospodina i gospođe Smith iz poznatog filma, pa su Olaf i Annalena postali stalni i omiljeni nedjeljni junaci. - Ilustracije Kristine Franić jedan su od najprepoznatljivijih znakova Nedjelje Večernjeg lista. Njezina rješenja uvijek su s određenom dozom humora, često njima ismijava glavne junake naših geopolitičkih priča. Recimo, kad je Erdogan najavio da će prokopati novi kanal pokraj Bospora, Kristina je nacrtala turskog predsjednika kako pušta papirnate brodove niz kanal, čime smo poručili da su to samo puste želje megalomanskog sultana.

Pa kad smo radili priču o dramatičnom padu nataliteta u Kini, ilustracijom smo prikazali rode koje kradu malu kinesku djecu iz rodilišta. No rode su ovdje zapravo predstavljale pogrešne odluke Komunističke partije Kine, koja je politikom jednog djeteta suzbila nekontroliran rast stanovništva, ali s druge je strane i usporila taj ekonomski kineski motor koji se jako oslanjao na domaću jeftinu radnu snagu, koje je sada sve manje. A radnici im sigurno neće doći iz Tajvana, Japana ili Koreje – kazao nam je urednik Večernjakove Nedjelje Robert Bubalo.

Stripovski Olaf i Annalena, prisjeća se Kristina Franić, rodili su se prošle godine neposredno nakon početka rata u Ukrajini. – Naime, invazija Rusije na Ukrajinu probudila je strahove u Njemačkoj, u kojoj je aklamativno donesena povijesna odluka o napuštanju pacifizma i monumentalnom naoružanju, što je za Njemačku bila doista golema stvar. Do tada je glavnu ulogu u Nedjelji često igrala velika Angela Merkel, čiji smo odlazak popratili jednom od meni dražih ilustracija koja je uistinu pokazala veličinu njezine ličnosti. S ada su na scenu došli neki novi likovi i u tom trenutku, zbog situacije koja se odvijala u svijetu, logičan izbor pao je na novog kancelara Olafa Scholza i ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock – rekla nam je Kristina Franić.

Bio je to trenutak, dodaje Bubalo, ruske invazije na Ukrajinu, kada cijeli koliko-toliko normalan svijet priželjkuje slom Putinove armije. A istovremeno, Nijemci pod krinkom novog straha koji se proširio Europom zbog ruskih prijetnji tiho grade moćnu vojsku i znaju da im to nitko neće zamjeriti. – Da su s time krenuli prije ovog rata, pola bi svijeta poludjelo! Stoga smo njemačkog kancelara i ministricu vanjskih poslova tada pretvorili u gospodina i gospođu Smith, iskoristili plakat tog slavnog filma i ispala je to sjajna ilustracija. Na kraju se to ispostavilo jako efikasnim, tako da smo ih odlučili pretvoriti u stalne nedjeljne strip-junake i, kad god radimo neku njemačku priču, njih dvoje glavni su vizualni akteri.

Tako smo ih, kada je bila riječ o kulturi otkazivanja u Njemačkoj, pretvorili u policajce, a u zadnjoj temi o inflaciji i recesiji njih su dvoje prikazani bez prebijenog novčića u džepovima, s tim da Annalena Baerbock pritom nosi lažnjak torbice Coco Chanel. U sljedećim brojevima nastavit ćemo graditi likove ovo dvoje junaka, tako da će to jednog dana biti lijep strip kakav neće imati nijedan njemački list – govori urednik Nedjelje. Ipak, sve je počelo, kaže nam Kristina Franić, kada je Robert Bubalo – kao i uvijek – došao k njoj s idejom i tradicionalnim pitanjem: “Je li to izvedivo?” “Naravno da jest”, rekla je ona, i tako je počela – igra.

-Inače volim kad u razgovoru usputno spomenemo naizgled nebitan detalj oko kojeg poslije sklopimo cijelu ilustraciju. Često taj razgovor zna i potrajati uz moje vječno: “Daj mi još nešto, neki zaokret!” Kad ga nanjušim, to je to. Inače, Robert ima fantastičan osjećaj da prenese bit priče nekome tko je neupućen u svjetska politička pitanja, a kako je i sam vizualni tip, nakon njegova inputa i prijedloga pola je posla već odrađeno. Ipak, nekad se borimo s načinom kako vizualno predstaviti neku temu, ali priča oko njih dvoje odvijala se spontano i ispalo je fantastično. Annalena i Olaf postali su superjunaci naše Nedjelje.

Nepotrebno je govoriti da su se ponovno vratili na scenu nekoliko mjeseci poslije kada je u Njemačku stigla kultura otkazivanja, a i nedavno kada je velika tema broja bila inflacija u toj zemlji. Sve redom ozbiljne teme u koje smo mi morali unijeti i malo humora, jer su naši Olaf i Annalena i sami takvi: odlučni, hrabri i izuzetno simpatični. Velike svjetske probleme rješavaju po uzoru na malog čovjeka. To ih čini velikima – govori Franić. Iako je sve odreda bila riječ o teškim i važnim temama, humor u tome igra veliku ulogu. On, smatra Franić, može biti i snažan način da se ljudima otvore oči, jer ilustracija samostalno priča priču bez ijedne napisane riječi, a jednako kao i fotografija, vrijedi njih tisuću.

– U Večernjem listu cijene i fotografije i ilustracije i zbog toga sam izuzetno sretna. To nas čini svjetskim medijem. Tijekom stvaranja volim koristiti razne stilove koje kroz igru spajam dok ne pretjeram, malo se šalim, ali u svakoj šali ima istine! Još uvijek učim i upijam inspiraciju od genijalnih ilustratora diljem svijeta… Pa iako se to možda u domaćim medijima tako ne čini, pred ilustracijom je divna budućnost – zaključuje. N eprocjenjivo je imati ilustratoricu takve kvalitete kao što je naša Kristina Franić, ponosno ističe Bubalo. Ilustracija na novinskom papiru možda je i gotovo nestala kod nas, ali ne zato što je kao forma zastarjela, nego zato što je vrlo zahtjevna. A Kristina, kaže Bubalo, brzo reagira, ima nježnu, profinjenu i pametnu ruku i, najvažnije, hrabrost iskoračiti iz konvencionalnog pristupa.

– Za ilustraciju u dnevnim novinama treba biti baš “u speedu” – brzo osmisliti što se ilustracijom želi poručiti, ali potom je jednako brzo treba i nacrtati. To je prava umjetnost koja se stvara pod velikim pritiskom tiskarskih rokova, nema tu velikih ponavljanja, ideja koja se pljusne na ekran mora biti brzo gotova i nema popravljanja. Ona sama po sebi govori često više od teksta, ima mnogo skrivenih detalja koji se proučavanjem otkrivaju, ona je predmet čitalačkog istraživanja – kaže. A možda će i Hrvatska, doznajemo, dobiti svoj superpar po uzoru na Olafa i Annalenu. U jedno možemo biti sigurni – na našoj političkoj sceni kandidata ne nedostaje. Stay tuned...

