ANKETA Do izbora je ostalo još nekoliko dana. Hoćete li vi izići na birališta i glasati?

Ostalo je svega nekoliko dana do parlamentarnih izbora, koji će se ove godine, odlukom predsjednika Zorana Milanovića, održati u srijedu, 17. travnja. Predsjednik je akter i najvećeg predizbornog iznenađenja, koje je uslijedilo nakon što je najavio da će biti SDP-ov kandidat za premijera. U međuvremenu mu je Ustavni sud zabranio sudjelovanje na parlamentarnim izborima sve dok obavlja funkciju predsjednika Republike, a HDZ-ovci, na čelu s premijerom Andrejem Plenković, prozvali su ga "kršiteljem Ustava" zato što Milanović i dalje, usprkos upozorenjima, na svoj način sudjeluje u predizbornim aktivnostima.

Milanovićeva želja da postane premijer otkriva i motive odabira srijede za dan izbora. Naime, kako je i sam pojasnio na Facebooku, predsjednik vjeruje da će zahvaljujući njegovoj odluci više ljudi izići na birališta. "Zašto izbori u srijedu 17. travnja? Želim da što više hrvatskih ljudi izađe na izbore. Učinit ću sve da ih navedem, nagovorim i dam im razloga zašto treba ići glasati, posebno protiv HDZ-a! Na kraju krajeva, sve je bolje od HDZ-a", poručio je Milanović i tako potvrdio ono što je ljevica ranije govorila.

Naime, Možemo! je među prvima pozdravio odluku da izbori budu u srijedu, dok je Sandra Benčić objasnila upravo to što je spomenuo i Milanović, a to je da će se time izlaznost birača povećati, što ne ide u korist HDZ-u. Odluku koju je Milanović donio premijer Andrej Plenković nije pretjerao komentirao, navodeći kako ''HDZ-u sve paše''.

Veću izlasnost birača očekuje i politički analitičar Mate Mijić. U studiju Večernji TV-a, na upit tko je najviše profitirao od Milanovićeva ulaska u izbornu utrku, kazao je: "Mislim da su najveći akteri najviše profitirali. HDZ je ionako tražio milijun načina za ubiti kampanju i Milanović im je tu pomogao. S druge strane, Milanović je dao naboj lijevim biračima, dao im je dan usred tjedna i očekujem veću izlaznost, posebno lijevih birača."

Podsjetimo, tjedan dana uoči izbora proveden je i posljednji predizborni HRejting, i to za I. i II. izbornu jedinicu. Prema konačnoj računici, od 140 mjesta iz svih 10 izbornih jedinica, bez manjinaca i dijaspore, najviše bi mandata pripalo HDZ-u, i to 60, što je šest mandata manje nego prije četiri godine. Nakon njih slijedi SDP-ova koalicija Rijeke pravde, koja dobiva 44 mjesta, a nakon njih bi došao Domovinski pokret s 14 zastupnika. Uz to, Mostu bi pripalo devet zastupničkih mjesta, koliko i Možemo. IDS bi u tom slučaju bio na dva mandata, dok bi još po jedno mjesto otišlo Fokusu i Matiji Posavcu.

