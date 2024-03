Teške riječi i vrijeđanja: 'Trumpizacija javnog prostora nije nova pojava, kulminirala je u tvrdoj kohabitaciji'

Zorana Milanović na Facebooku je jutros objavio kako se Hrvatska suočava s problemom migracija, ali ne kao 2015. kada je, kako je napisao, gledao kako da tim ljudima pomogne. "Danas je sve drukčije jer sada ovdje dolaze migranti s računicom i želeći uzeti samo socijalnu pomoć. Da, treba zaštititi one koji bježe od progona, rata ili genocida, međutim, danas migranti ne bježe zbog toga. Ti ljudi su protupravno ovdje i kao takvi trebaju biti tretirani. Budimo i dalje prema njima pošteni i sućutni, ali ne budimo bedaci. Hrvatska granica je sveta, za nju se u ratu ginulo, ljudi su se dizali na otpor, brigade su se formirale - da bi se znalo što je naše. Pomozimo kome je potrebno, ali prije svega štitimo hrvatske ljude!", napisao je.

Ova objava opet je potaknula usporedbe s Donaldom Trumpom. Trumpizacija javnog diskursa u Hrvatskoj, smatra komunikacijska stručnjakinja i Večernjakova analitičarka Ankica Mamić, nije nova pojava. "Možemo reći da je ona prisutna duže vrijeme jer smo propustili razviti adekvatnu kulturu poštivanja institucija u Hrvatskoj, zbog čega je i povjerenje građana u institucije i politiku općenito na niskoj razini", pojasnila je i dodala da je sada sve kulminiralo u tvrdoj kohabitaciji predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića.

"Narativ je zasigurno nikad gori, a riječi i uvrede koje se izgovaraju u javnom prostoru do sada su nezabilježene. Trumpizacija se do sada uvijek vezala više uz desni populizam, međutim, intervencija u izborni proces u Hrvatskoj prebacila je lopticu u lijevo dvorište. Kada govorimo o izbornoj kampanji, trumpizaciju potiču i nove tehnologije s mogućnostima širenja lažnih vijesti, kreiranja foto i video uradaka s ciljem difamacije i izrugivanja političkim protivnicima.

Večernjakov analitičar Tonči Tadić nazvao je Milanovićevo ponašanje "balkanskim populizmom po američkom modelu". Kao zajedničke crte između Trumpa i Milanovića u tom smislu navodi narcisoidnost, sklonost uličnom i mafijaškom govoru, prijetnje obračunom kada dođe na vlast, vrijeđanje političkih protivnika najgrubljim izrazima, ali i vrijeđanje novinara i medija koji negativno pišu o njemu, te vrijeđanje pravosudnih tijela, sudaca i tužitelja kad njihove presude nisu onakve kakve on očekuje.

Navodi kao poveznicu i uvjerenje njegovih birača i stranke kako je on jedini spas nacije od propasti te pretvaranje stranke "u radikalnu sektu kojoj je on jedini program i glavni guru". Obojicu karakterizira, po Tadiću, radikalizacija i polarizacija političke scene, stvaranje nepomirljivih podjela i svjesno izazivanje kaosa i sukoba, kao metoda političke borbe. Istaknuo je, kao zajedničke oznake, i izoliranost na međunarodnoj sceni, ruganje tradicionalnim saveznicima, "uz ljubav za Orbana", ali i prvenstvenu brigu za svoju karijeru i ljude oko sebe, a ne za Ustav i naciju. Izdvaja i želju za apsolutnim ovlastima mimo Ustava. Kada sve drugo zaškripi, zaključuje Tadić, tu je sklonost jeftinom nacionalizmu.

Grbeša: "Od Sleepy Joa Bidena do gangstera, narikača, Čingi Lingi Superhika Sove"

Profesorica Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša ističe kako između Zorana Milanovića i Donalda Trumpa postoji niz sličnosti, prije svega na razini retorike. Obojica se, barem stilski, mogu svrstati u kategoriju tzv. "bijesnih populista" budući da su ljutnja, prijezir i bijes ključne emocije na kojima mobiliziraju podršku. "Donald Trump u Americi je normalizirao vulgarnu i uvredljivu retoriku koja prkosi političkoj korektnosti i uvriježenim normama političke komunikacije. Isto je napravio Zoran Milanović u Hrvatskoj. Trump juriša na establišment, pri čemu za njega establišment predstavljaju Demokrati, liberali mediji i odvjetnici, međunarodne organizacije itd.

Na sličan način Zoran Milanović, osim po HDZ-u, udara po europskim birokratima i svim svojim kritičarima, od političara, novinara i analitičara do sudaca i nevladinih organizacija. Obojica koriste društvene mreže da bez pardona emitiraju uživo što god im padne na pamet. I jedan i drugi rado koriste etiketiranje i pogrdne nadimke za diskreditaciju kritičara, od Sleepy Joa Bidena, Low Energy Jeba Busha i Birdbrain Nikki Halley u Americi, do gangstera, narikača, Čingi Lingi Superhika Sove i glupog Baneta u Hrvatskoj. Milanović, kao i Trump, sklon je upiranju prstom u 'opasne druge', odnosno skupinu koja na ovaj ili onaj način ugrožava domicilan narod. Zanimljivo je da se Milanović, prilično prvoloptaški, u maniri Trumpa i desnih populista, jutros dohvatio migranata koje je identificirao kao opasne druge", navela je profesorica Grbeša.

Svoju percepcijsku snagu, dodaje, obojica temelje na dojmu autentičnosti, kojeg prije svega grade na izravnom i bezobraznom jeziku. "Tu je i taktika tzv. 'samoskandalizacije', namjernog potenciranja skandaloznog i provokativnog ponašanja, što u vremenu click baita i nemilosrdne medijske bitke za pažnju publika, odlično prolazi. Trump i Milanović to dobro znaju i time jako dobro upravljaju, da ne kažem manipuliraju. Podrška Trumpu, ali i Milanoviću, ulazi u sferu fandoma, odnosno navijačkog obožavanja koje je jako nalik idolopoklonstvu fanova prema nekoj showbizz zvijezdi ili nogometnom klubu. U svijetu fanova caruju emocije, a ne razum, što znači da se takvim političarima oprašta ono što nikad ne bi oprostili nekom 'klasičnom' političaru. Na kraju, tu je i element zabave. Politika danas više ne smije biti dosadna. Milanovićeva ironija, energija i reference na pop kulturu, dobro pogađaju taj Zeitgeist i mobiliziraju mlađe birače i one ogorčene HDZ-om", kaže Grbeša i zaključuje: "Svojedobno je New York Times Ivana Pernara nazvao hrvatskom varijantom Trumpa. Zoran Milanović svojim se posljednjim istupima bez sumnje pridružio tom društvancu reality političara."

