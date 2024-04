Analitičari o raskolu u Mostu: 'Ovo je bratoubilački rat'; 'Gube ono po čemu su prepoznatljivi'

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić potvrdila je u srijedu da je došlo do razilaženja s Mostom i poručila da će nastaviti djelovati kao nezavisna zastupnica baš kao i njezin suprug Nino Raspudić. Selak Raspudić i njezin suprug bili su jedni od najistaknutijih saborskih zastupnika u prošlom sazivu Sabora, a njihov odlazak znači da će Most imati dva zastupnika manje za postkoalicijske pregovore. Što to znači za Most, otkrili su nam analitičari Ankica Mamić, Marijana Grbeša i Tonči Tadić.

"Kako bi se zaustavile sinoćnje spekulacije, ispravnom i pravovremenom kriznom komunikacijom Marija Selak Raspudić na današnjoj je konferenciji za medije jasno, argumentirano i pristojno obrazložila zašto prestaje djelovati u klubu Mosta. Nagađanja da je suradnja „pukla“ na tome tko će na europsku plaću otklonila je odlučno, uvjerljivo i civilizirano. Bilo bi lijepo češće u javnom diskursu vidjeti pristojna i argumentirana obraćanja po objektivno teškim temama.

Odlaskom bračnog para Raspudić klub Mosta sigurno gubi ono po čemu je bio prepoznatljiv, a to je njihova nesalomljivost. Tijekom cijelog mandata ponavljali su kako su jedini Klub koji nije imao kadrovske promjene. To se sada dogodilo i prije nego što je novi saziv Sabora oformljen i teško će Most nadoknaditi dvoje vrijednih i aktivnih zastupnika te jako dobrih komunikatora", smatra politička analitičarka Ankica Mamić.

Sličnog razmišljanja je i Marijana Grbeša koja se osvrnula i na konferenciju predsjednika Mosta Bože Petrova.

"Marija Selak Raspudić pokazala je danas da se može i drukčije komunicirati. Poslala je smirenu, pristojnu i razložnu poruku dostojnu, barem kad su ton i stil u pitanju, kakve skandinavske političarke. Vrlo zrela komunikacija na kakvu nismo navikli u našem prostoru posljednjih mjeseci. Uvrede i dreka očito ne moraju biti jedini način. Božo Petrov također je odreagirao uravnoteženo i civilizirano, iako očito nije sretan ovakvim razvojem događaja. Ovaj raskol sigurno šteti brendu Most jer se on dobrim dijelom gradio na nesalomljivosti i jedinstvu", smatra Grbeša.

Analitičar Tonči Tadić gleda na odlazak bračnog para Raspudić iz drugog ugla i smatra kako je ovo već viđeni obrazac sukoba.

"Ostavimo li po strani formu, odnosno savršenu medijsku komunikaciju Marije Selak Raspudić, i posvetimo li se sadržaju, riječ je o 'bratoubilačkom ratu' unutar Mosta, gdje su s jedne strane 'Metkovićki kartel' , a s druge strane 'Obiteljsko političko gospodarstvo Raspudić', pri čemu je spomenuti OPG izvukao deblji kraj. To se moglo i očekivati, jer zna se čija je zadnja u Mostu. Most ovakvim sastavom liste za Europski parlament dovršava svoju profilaciju u desnu konzervativnu stranku, nastojeći dobiti poziciju na političkoj sceni sličnu nekadašnjem HSP-u. Smatram ujedno kako se ovdje ponavlja obrazac već viđen kod sukoba koji su razorili Živi zid: tko će biti na listi za Europski parlament i moguće dobiti dobro plaćenu poziciju Europskog zastupnika. Meni su, naime, neuvjerljivi argumenti gđe. Raspudić da to navodno nije razlog. Ako to doista jest razlog sukoba unutar Mosta, onda je stvar još bizarnija jer je Nino Raspudić u zadnjih osam godina barem 80 puta prozvao Plenkovića da je "Briselski ćato“, da bi se sada sukobio s ostatkom Mosta na temu pristupanja „bruxelleskoj ćatologiji“. I nemojte mi, molim vas, prodavati fore kako želite u Europski Parlament da biste „razarali EU iznutra“, jer to je jednako bedasto i neuvjerljivo kao objašnjenja tzv. državotvornih Hrvata koji su bili u Partiji zato „da bi je razorili iznutra“, ustvrdio je analitičar.

Javno je se odrekao

Iako su prve informacije govorile o tome kako je do raskola došlo zbog liste za Europski parlament, Selak Raspudić je kazala na konferenciji za medije kako je došlo do toga, među ostalim, i zbog kolege Marina Miletića koji je se javno odrekao na društvenim mrežama zbog njezina stava o pobačaju.

"Do razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su različite nesuglasice oko same kampanje i onoga što joj je prethodilo i koje, nažalost, unatoč zajedničkom pokušaju nismo uspjeli razriješiti”, rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Sredinom travnja, podsjetimo, zaiskrilo je između Marije Selak Raspudić i Miletića oko pitanja pobačaja. Nakon što je ona izjavila da je pobačaj temeljno pravo žena, Miletić je na Facebooku istaknuo da je Most "za život" te da se Selak Raspudić "krivo izrazila", ali i da "ona nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju". Marija Selak Raspudić sve je 12. travnja komentirala za Večernji list. U nastavku podsjećamo na njezine tadašnje izjave među kojima je ustvrdila i da nema raskola u stranci.

"Nemam nikakav problem s time da kolega Miletić ističe svoje stavove. Dapače, smatram da u svakoj stranci treba biti više demokracije i u društvu kao takvom. Ne trebamo pitati jedni druge oko toga što smo iznosili niti trebamo s time biti upoznati. To je njegovo mišljenje i on ima pravo iznijeti ga. Meni je to sve u redu", zaključila je tada.

