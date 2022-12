Američki meteorolog otkrio što čeka Hrvatsku: 'Prijetit će bolesti zbog vrućine'

Globalno zatopljenje već je počelo ostavljati brojne posljedice po ljudsku vrstu i okoliš, te niti jedan dio planete neće ostati neokrnut klimatskim promjenama koje se događaju, pa tako ni Hrvatska.

Što očekuje Hrvatsku i kako će izgledati turizam zbog toga, otkrio je ugledni američki meteorolog i klimatolog John Toohey-Morales za HRT.

"I vi u Hrvatskoj, kao i cijelom Sredozemlju, svakako trebate očekivati da će ovo područje postati toplije. I da, to zaista znači da ćete se početi osjećati kao da ste u tropima. S udaljavanjem od obale temperature će sve više rasti, jer more ipak barem malo "hladi", no u zaleđu će postati vrlo teško i vruće. To možete očekivati sredinom stoljeća, otprilike 2050. ili 2070. godine", kazao je Toohey-Morales.

Istaknuo je kako ćemo imati više toplijih mjeseci.

"U isto vrijeme, kada bude najtoplije, u srpnju i kolovozu, postat će vrlo teško za turiste, čak toliko da će prijetiti bolesti zbog vrućina", kazao je i naveo kako će u određenim gradovima u tom razdoblju postati prevruće za razvoj turizma.

"Zbog klimatskih promjena temperatura mora se mijenja i raste pa bilježimo migracije raznih morskih vrsta. Pored toga treba uzeti u obzir i podizanje razine mora. Plaže će se smanjiti, bit će ih manje, to će utjecati na turiste jer će imati i manje mjesta za uživanje", kazao je američki meteorolog i klimatolog.

Ustvrdio je da će s druge strane, more ipak malo ublažiti visoku klimu na obalu zbog ćega će pritisak na nju biti još veći jer "će mnogi htjeti pobjeći od vrućine".

