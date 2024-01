Ambicije srpske firme: Ne odustaju od Esplanade, a osim u hrvatski turizam, ulagali bi i u poljoprivredu

Hotel Esplanade nikad za nas neće biti završena priča. On je velika želja našeg vlasnika, ali moramo biti svjesni da je Esplanade simbol Zagreba, najbolji hotel u gradu Zagrebu, a samim time su i cijene adekvatne i pitanje je postoji li interes trenutnih vlasnika o prodaji. Zato u ovome trenutku moramo biti iskreni i reći da je to na malo dužem štapu, ali smo zainteresirani i ostajemo čekati svoju priliku, ako se ona ikada ukaže – kazao je Andrej Sovrović, direktor hotelskog biznisa korporacije Delta Holding u vlasništvu Miroslava Miškovića, na današnjem predstavljanju financijskih rezultata poslovanja u lanjskoj godini i planova u Beogradu.

Hotelijerski biznis s naglaskom na kongresni turizam i poslovne hotele, samo je jedna od perjanica poslovanja jedne od najvećih regionalnih grupacija koja je i unatoč velikom pritisku pod kojim se i lani našla globalna ekonomija, od ratnih sukoba u Ukrajini i Izraelu do inflatornih udara, inflacije te visokih kamatnih stopa, imala još jednu rekordnu godinu s ukupnim prihodima od 860 milijuna eura, što je 12% više nego lani, te rastom EBITDA na 88 milijuna eura, odnosno 18%. Kad su hoteli u pitanju, strategija kompanije do sada je uglavnom podrazumijevala kongresni turizam i poslovne hotele. No zbog promjena na tržištu radne snage, visoke sezonalnosti te cjelovitog iskustva koje žele prenijeti svojim gostima, nova strategija u narednim godinama, među ostalim, obuhvaća i širenje na obalu regije, točnije, triju bivših jugoslavenskih republika, od kojih im je Hrvatska broj jedan jer "ima apsolutno najbolju i najrazvijeniju obalu".

– Ne mogu reći da će to biti sutra ili sljedeće godine, bit će onda kad se prilike budu posložile – istaknuo je Sovrović, kao i želju da s prestižnim hotelima "zaokruže" i sve glavne gradove bivše države. – U oporavku industrije od krize pojavljuje se dosta interesantnih projekata i svaki od njih smo sagledali, ali u ovom trenutku nismo naletjeli na neki interesantan. Ostat ćemo vrlo aktivni i vrlo budni. No u ovom trenutku situacija na tržištu je takva da se mnogi hoteli i mnogi biznisi prodaju, ali za nas u poprilično neprihvatljivim uvjetima – napomenuo je.

Nije tajna da je Mišković odavno zainteresiran i za poljoprivredni biznis nekadašnjeg Agrokora, a danas Fortenove, koja je upravo jučer objavila kako prikuplja neobvezujuće potencijalne ponude za prodaju poljoprivrednog biznisa, tvrtke Belje, PIK Vinkovci i Vupik. Generalni direktor Delta Agrara Luka Popović kazao je kako uvijek gledaju aktivne prilike kako bi došli na neko tržište, ali samo ako će biti "pravi igrač". Ne zadovoljavaju se 16. ili 19. mjestom.

Prodaju Fortenovinih poljoprivrednih tvrtki ocjenjuje zanimljivom prilikom jer je riječ "o najboljim tvrtkama koje u Hrvatskoj postoje", ali čekaju da vide kako će se prodaja odvijati i pod kojim uvjetima. Na pitanje novinara ima li nekih signala iz Hrvatske da su dobrodošli, rekao je da oni to gledaju čisto kroz biznis. Vjeruje da je svakom u interesu da radnici imaju dobre uvjete. Ne bježe ni od kakvih partnerstva i gledaju šta su dobre poslovne prilike. Trenutačno na tržište RH najviše izvoze merkantilnu robu, kukuruz i soju, puno sjemenja te jabuke. Surađuju sa svim velikim trgovačkim lancima. Iz Hrvatske uvoze soju, uvezli su ove godine preko 5000 tona. Uspiju li ući na hrvatsko tržište, prvo bi ulagali u navodnjavanje, u kvalitetnu sjemensku proizvodnju, te bi vidjeli koji je potencijal u voćarstvu.

– Nalazimo se u regiji koja je apsolutno non-GMO i postoji veliki potencijal u Europi, primjerice za talijansko i njemačko tržište – istaknuo je, objašnjavajući kako je poljoprivreda imala dvije izuzetno dobre godine, a sada se "nalazimo u balonu gdje cijene padaju i nije jednostavno". Ukrajinsko tržište im ni ranije bije bilo u fokusu, no Rusija im je bila dominantna kad su jabuke u pitanju. Prije tri godine Rusija je primjerice činila 80% njihovog izvoza, a ove godine niti 5 ili 6%. No to su kompenzirali s otvaranjem tržišta u Indiji, zemljama Bliskog istoka – i to je trend koji će graditi u budućnosti. Lani su proizveli 31.000 tona jabuka, ove godine je plan 36.000 tona.

Na današnjoj konferenciji za novinare čulo se kako u ovoj godini Delta Holding planira prihode veće od 1,06 milijardi eura (rast 25%) te EBITDA od 110 milijuna eura (također povećanje od 25%).

Milka Vojvodić, CEO i viši potpredsjednik za ekonomiju i financije Delta Holdinga, kazala je kako je ključ njihova uspjeha motiviran tim, znanje te investicije kao značajan pokretač budućeg snažnog razvoja i održivosti. U 2023. godini kompanija je investirala više od 140 milijuna eura, a do 2027. godine one bi trebale iznositi više od 900 milijuna eura. U 2023. godini u budžet Republike Srbije uplatili su 180 milijuna eura. Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za medije predstavljeni su rezultati poslovanja svih biznisa u okviru Delta Holdinga s fokusom na najvažnije projekte kompanije u 2024. godini, kao i trogodišnji plan investicija. U rujnu ove godine planirano je svečano otvaranje Plave dvorane Sava Centra koji je kompanija kupila za 17,5 milijuna eura, a u njega uložila još 118 milijuna eura, te početak gradnje velikih projekata u domenu Real Estatea. Također, planirano je i dalje širenje regionalnog e-commerce biznisa Ananas, koji je već postigao odlične rezultate u drugoj godini poslovanja s trostrukim rastom broja partnera i ponude od preko 350.000 artikala. Planiraju i širenje Ananasa u Hrvatsku i Sloveniju u narednim godinama, no hoće li to biti preuzimanjem nekog sadašnjeg igrača ili drugačije, još će se vidjeti.

Samo u segmentu Real Estatea u naredne tri godine planirano je ulaganje od 800 milijuna eura kroz nove projekte. U ovoj godini počinju radovi na Delta Land stambeno-poslovnom konceptu u Bulevaru despota Stefana u Beogradu. Također, i na Delta Iron poslovnom kompleksu u Novom Sadu, kao i početak investicije u Delta District koji objedinjuje poslovni prostor i luksuzno stanovanje u srcu poslovnog centra Novog Beograda, u Bloku 20. U okviru Delta District koncepta 2026. godine trebao bi biti otvoren i novi hotel najviše kategorije InterContinetal u cilju obogaćenja hotelske ponude pred Expo 2027.

