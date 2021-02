Aktiviralo se klizište i groblje se urušilo u more. Stanovnike šokirali plutajući lijesovi

Dio pitoresknog groblja na sjeverozapadu Italije odronio se i pao u more nakon što se aktiviralo klizište, prenosi u utorak agencija dpa. "Potraga za ljudskim ostacima nakon ove nesreće i dalje traje", rekao je Francesco Olivari, gradonačelnik ligurijskog obalnog gradića Camoglija.

Vatrogasci, obalna straža i druge hitne službe su na terenu i pretražuju vodu, piše dpa. Talijanska novinska agencija Ansa izvijestila da su stanovnike šokirali plutajući lijesovi u moru nakon odrona tla u ponedjeljak. Radnici groblja tada su čuli glasnu buku, nakon koje se odlomio dio vanjskog zida i velik dio tla.

Lokalni mediji pišu kako je u more palo do 200 lijesova i dijelova grobnica. Točan razlog aktivacije klizišta u tom gradiću u blizini Genove, popularnom turističkom središtu, i dalje nije poznat. Olivari kaže da je do odrona tla vjerojatno došlo zbog obilnih kiša. U incidentu nitko nije stradao te ne postoji opasnost za okolne građevine.