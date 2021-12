Kako je divan svijet u kojem živimo; za svoga sam vijeka dočekao da crnca izaberu za predsjednika Amerike. Jebeni uspjeh. Žene su dobile pravo glasa u većem dijelu svijeta, a one zaferedžene čak i mogućnost polaganja vozačkog ispita; u kako divnom svijetu živimo. Kod nas su one dogurale čak do predsjednice i premijerke, a i Srbina smo pripustili za potpredsjednika Vlade; divno je biti u društvu bez predrasuda.