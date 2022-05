Ako se Most i ljevica misle ujediniti protiv HDZ-a, pošteno je to otkriti prije izbora

Održe li se omjeri snaga koje trenutačno pokazuju ankete o popularnosti političkih stranaka, Most bi bio spreman na poslijeizbornu suradnju sa strankama ljevice.

O takvoj mogućnosti u kuloarima se razglaba već mjesecima, a ovoga ju je vikenda i javno spomenuo Nino Raspudić u programu N1 televizije. Napomenuo je pritom da bi takva suradnja podrazumijevala svojevrsni moratorij na svjetonazorske teme i koncentriranje na goruća pitanja, prije svega obračun s korupcijom za koji HDZ, prilično je očito, nema previše volje.

Takav moratorij svakako bi bio nužan kada bi se krenulo u ovakvu kombinaciju, budući da je jasno kako parlamentarna većina u kojoj bi sjedili Marin Miletić i Rada Borić vrlo teško može opstati budu li i jedno i drugo inzistirali na stavovima koje zastupaju kad je u pitanju, primjerice, pravo na pobačaj.

No reproduktivna prava nisu jedina ideološka pitanja s kojima se susreću oni koji upravljaju državom. Ideologija je praktički sve, od zdravstva, socijale i obrazovnih programa do poreznih pitanja pa se s priličnom sigurnošću može prognozirati da bi jedna ovakva kombinacija bila pod gotovo svakodnevnim pritiskom.

Raspudić je pritom vjerojatno i pomalo prerano "kukuriknuo" s obzirom na to da je do izbora, ne bude li većih potresa, više od dvije godine. Njegov istup u ovom bi trenutku mogao pobuditi zazor dijela birača Mosta, ali i stranaka ljevice i sve skupa na kraju koštati gubitka dijela glasova.

Ipak, ovakvo otvaranje karata, pa makar se radilo i o mogućnosti koja je još uvijek "na dugom štapu", daleko je poštenije od onog što je svojedobno napravio HDZ kada je, spašavajući pod svaku cijenu parlamentarnu većinu, koalirao s dotadašnjim "ljutim neprijateljem", Vrdoljakovim HNS-om.

Jasno je da nije nevjerojatna mogućnost da se Most i ljevica nakon izbora nađu pred dilemom – pustiti HDZ-u da i dalje vlada ili sastaviti antihadezeov blok – i s te je strane dobro da je ovakva mogućnost unaprijed deklarirana. Nakon izbora i potencijalnog sastavljanja ovakve većine tako se više ne bi moglo govoriti o prijevari birača.

Ključno je pitanje, međutim, koji bi to bili programi i konkretni potezi bez kojih Hrvatska ne može i koji se moraju tako žurno provesti da se govori i o ovakvoj varijanti. A odgovor na to pitanje ni Most ni drugi do sada nisu ponudili.