Ako nekome treba sat, posudit ću mu, pitat ću brata, kratko je danas HDZ-ov Milijan Brkić komentirao odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da ne pokrene postupak protiv njega zbog skupih satova jer oni nisu njegovi, već ih posuđuje od brata.

Brkić je izrazio zadovoljstvo odlukom Povjerenstva. – Povjerenstvo radi svoj posao, na njegov zahtjev dostavio sam sve podatke koje su tražili, donijeli su odluku koju poštujem, pozdravljam, ništa drugo nisam ni očekivao – rekao je Brkić dodavši kako sada "bez problema može nositi sat".

Nije želio komentirati prozivke GONG-a na račun njegove stranačke kolegice Dubravke Šuice zbog porijekla njene imovine jer "nema podatke o konkretnom slučaju", ali se kratko osvrnuo na novu tužbu bivšeg predsjednika RH Stipe Mesića protiv države na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

– To govori o njemu, naši postupci govore o nama, pa i on o sebi kad svoju zemlju i državu tuži, to govori o njegovu odnosu prema svojoj državi – rekao je Brkić.

