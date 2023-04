Agencija od koje drhte zemlje EU: Od 22 članice RH ima najviše presuda u predmetima EPPO-a

Moja tvrtka je predvodnik u primjeni zelene tehnologije na tržištu. Osobno sam razvio sustav sortiranja odvojeno prikupljenog otpada. Patentirao sam ga i za njega dobio niz priznanja najvećih svjetskih stručnjaka za svoju inovaciju. To je zbilja postignuće jer moje tehnološko rješenje sortiranja odvojeno prikupljenog otpada omogućuje reciklažu kompletno prikupljenog odvojenog otpada. Ja sam poduzetnik. I obilazim simpozije koji se organiziraju na temu ekološkog zbrinjavanja otpada. Na jednom takvom simpoziju čuo sam da Grad Rijeka treba sortirnicu za odvojeno prikupljeni otpad. Razgovarao sam s Vojkom Obersnelom, tadašnjim gradonačelnikom Rijeke. Kada sam mu prezentirao prednosti takve tehnologije, uputio me na predstavnike gradske Čistoće da s njima dogovorim sve što je potrebno. Nisam učinio to za što me teretite... Branio se tako nedavno Đuro Horvat, poznati poduzetnik i inovator, vlasnik tvrtke Tehnix, blizak SDP-u, koji se zbog svojih poslova našao u problemu. I to zbog toga što ga Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) sumnjiči, pojednostavnjeno, da je zajedno s više osoba učinio sve što je mogao da uvjete javne nabave prilagodi svojoj tvrtki. I posljedično da njegova tvrtka dobije taj posao. A po stavu EPPO-a, dobila ga je na namještenom i preplaćenom javnom natječaju zbog čega je, sumnja EPPO, nastala šteta od oko 506.000 eura. Za proračun RH, ali i za proračun EU.