Nakon rasta popularnosti Angele Merkel AfD doživio još jedan težak udarac

AfD, najveća njemačka oporbena stranka u Bundestagu našla se u značajnim unutarstrančkim problemima koji prijete raskolom u stranci.

Naime, nacionalni odbor anti-migrantske stranke oduzeo je stranačku iskaznicu 47-godišnjem Andreasu Kalbitzu, predsjedniku AfD-a u Brandenburugu. On je izbačen jer nije naveo tijekom pristupanja stranci kako je bio član zabranjene neonacističke skupine 'Heimattreue Deutsche Jugend' (Njemačka mladež lojalna domovini), prenosi The Guardian.

Isto tako, prošle godine je otkriveno kako je on bio na popisu njemačkog veleposlanstva u Ateni kao jedan od 14 neonacista koji su 2007. godine doputovali u Grčku na miting ekstremne desnice.

Izbacivanje jednog od ključnih članova stranke iz istočne Njemačke događa se u trenucima kad se stranka nije snašla u davanju odgovora na koronakrizu što je i vidljivo i na značajnom padu njihova rejtinga. Isto se ne može reći za Angelu Merkel i CDU koji su zbog svoje reakcije na pandemiju dobili značajan rast rejtinga, kao i podršku javnosti.

Izbacivanje je u tom situaciji dovelo do podjela u samom vrhu stranku kao i do podjela članova na one koji su iz istočne Njemačke i zapadne Njemačke.

Izbacivanje je potaknuo Jörg Meuthen koji pripada konzervativnom libertarijanskom dijelu stranke koji su pak osnovali stranku u znak protesta zbog spašavanja grčke ekonomije 2013. godine i koji su ranije branili ekstremnije stanove svojih članova tvrdeći kako je njihov radikalizam prenapuhan od strane medija. Međutim, nakon što je njemačka sigurnosna agencija klasificirala AfD kao stranku ekstremne desnice koju je potrebno nadzirati, savez dviju opcija našao se u problemima.

Meuthen je branio svoj potez tvrdeći kako je AfD tradicionalno konzervativna stranka i kako je potrebno pokazati koheziju, no isto tako je presudno distancirati se od ekstremista. Björn Höcke, kojeg se smatra upravo ključnom figurom ekstremnije opcije stranke nazvao je na Facebooku izbacivanje Kalbitzu "političkim činom" i "izdajom".

Kalbitz je najavio tužbu, a da stvari se dodatno zakompliciraju njegova pristupnica AfD- u kojoj se ne navodi njegovo članstvo u zabranjenoj neonacističkoj organizaciji je nestala.