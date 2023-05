A1 povećava cijene telekom usluga 8,5 posto, Butković iznenađen: Moram ih pozvati na razgovor

A1 Hrvatska prvi je telekom koji je u ime indeksne klauzule odlučio povisiti cijene svojih usluga. Učinit će to od 1. srpnja, za tarife, pakete i opcije. Nove cijene bit će više 8,5 posto za sve pretplatnike, bilo da se radi o poslovnim ili privatnim korisnicima, a prvi uvećani račun korisnicima će stići u kolovozu.

Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska zasad nisu donijeli odluku o poskupljenju. A za to imaju vremena do kraja godine. Naime, s obzirom na to da su telekomi uveli u svoje opće uvjete poslovanja indeksnu klauzulu, time su dobili mogućnost da jednom godišnje usklade svoje cijene s prosječnom godišnjom inflacijom koju objavljuje Državni zavod za statistiku. DZS je objavio da je lani prosječna inflacija iznosila 10,8 posto.

Tako je telekomima otvoren put za usklađenje cijena maksimalno do postotka inflacije, iako su neki kao gornju granicu postavili 10 posto. Loša je vijest za pretplatnike telekoma, nakon što je usklađenje općih uvjeta obavljeno, da više nitko nema mogućnost zbog novih cijena temeljenih na inflaciji, bez penala raskinuti ugovor. Dobra je vijest da takvo povišenje cijena, temeljeno na inflaciji, telekomi mogu provesti samo jednom godišnje.

U A1 naglašavaju da se poskupljenje od 8,5 posto "ne primjenjuje na ostale stavke računa koje nisu mjesečna naknada tarifa, paketa i opcija, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, ICT usluge, jednokratne naknade i rate za uređaje te navedene naknade ostaju neizmijenjene. Također, korisnici popuste na koje imaju pravo nastavljaju ostvarivati sukladno ugovorenim uvjetima".

Sudeći prema današnjoj reakciji potpredsjednika Vlade i ministra Butkovića, vladajući nisu očekivali da će se telekomi usuditi povisiti cijene. Naime, početkom godine pri uvođenju indeksne klauzule i najavi poskupljenja uzbunili su se najprije ministri Oleg Butković i Davor Filipović, a potom je i premijer Andrej Plenković na siječanjskom aktualnom satu u Saboru izjavio da neće biti poskupljenja. Svi su se pritom pozivali na mjere koje telekomi koriste, a odnose se na cijenu električne energije. Te su mjere produljene te sad vrijede do 30. rujna.

Ipak, Butkovića je očito iznenadilo poskupljenje A1 te je izjavio kako odluka o dizanju cijena telekomunikacijskih usluga nije dobra i najavio razgovor s telekomom A1, koji je zapravo prijavom HAKOM-u i slanjem obavijesti korisnicima poskupljenje proveo sukladno zakonu te nije izgledno da bi moglo biti poništeno. Kako kažu u A1 Hrvatska, na taj korak odlučili su se "zbog nekoliko godina nestabilnih tržišnih uvjeta, velikih izazova u poslovanju i visoke stope inflacije".

