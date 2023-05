Autima na struju do jeseni skuplje nego benzincima: ELEN na autocestama diže cijene 25%

Kad stigne novi cjenik, pogotovo ako je povezan s energentima, diže se kosa na glavi svakome tko ih koristi. A to je, više-manje, baš svatko. Pretpostavka je, u situaciji kakva globalno vlada protekle dvije godine, da se sigurno ne objavljuju pojeftinjenja, a to su pogodili i oni koji su zavirili u cjenik koji je osvanuo na internetskoj stranici ELEN-a. HEP-ov prvi hrvatski lanac postaja za punjenje električnih vozila otprilike 25 posto diže cijene svojih usluga na autocestama, i to od 1. lipnja do 30. rujna, nakon čega će se punjenje opet plaćati kao i dosad.

Ekološki nije jeftino

Zašto su se odlučili na skuplju ljetnu sezonu, u HEP-u su nam obećali odgovoriti, a dok nam njihovi razlozi ne stignu, idemo na kratku analizu činjenice da će s električnim automobilom po obali ovo ljeto biti skuplje nego s benzincem ili dizelašem. Nisu se baš tome, pretpostavljamo, nadali oni koji su u električne automobile, kao ekološkije te u konačnici jeftinije prijevozno sredstvo ulagali, ali što je, tu je. Krenimo prvo sa samim cijenama, i to na različitim kategorijama punionica, kojih ELEN drži trećinu u Hrvatskoj, a koje variraju od onih koje pune najspornije, odnosno imaju najmanju snagu, do onih koje svoj posao obavljaju najbrže, a ujedno turiste, ali i domaće putnike, u najkraćem roku vraćaju na autoput.

VEZANI ČLANCI:

Na priključcima nazivne snage do 22,1 kW, onima najsporijima, nova je cijena 0,45 €/kWh, do sada je bila 0,36 €/kWh. Na onima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW cijena s 0,46 €/kWh raste na 0,62 €/kWh, dok na priključcima nazivne snage iznad 50 kWh s 0,66 €/kWh na 0,86 €/kWh. Što to, konkretno, znači? Kao primjer uzet ćemo posljednju varijantu jer, kao što smo i spomenuli već, nikome nije cilj svoj električni auto puniti satima, pogotovo kad kreće ili se vraća s godišnjeg odmora. Sto kilometara autoceste takvog će vozača koštati oko 17 eura, s pretpostavkom da je potrošnja energije 20 kWh. Usporedimo sad to s aktualnim cijenama goriva na benzinskim pumpama.

Benzin i dizel

Trenutačno, litra benzina stoji 1,32 eura, dok je dizel 1,24 eura, a uzmemo li da automobil prosječno troši šest litara na sto kilometara, dolazimo do računice da će sto kilometara s benzincem koštati 7,92 eura, a s dizelašem 7,44 eura. Ili, ako ćemo još podrobnije, za cijenu za koju se sto kilometara može proći s električnim vozilom, s onim na benzin može se "dogurati" i do 150-160 kilometara, a s onim na dizel čak do dvjesto. Ljetne cijene ELEN od 1. lipnja uspostavit će, dodajmo još, na punionicama smještenima isključivo na autocestama, one koje imaju na gradskim područjima te na drugim lokacijama koštat će kao i dosad.

VIDEO Nasukao se brod u Sueskom kanalu. Izvlačilo ga više tegljača, zaustavio je dva konvoja