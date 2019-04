76% Hrvata: Neovisnost hrvatskog pravosuđa prilično je ili čak vrlo loša

Hrvatska ima uvjerljivo najgore pravosuđe u EU mjereno prema percepciji građana o neovisnosti sudova i sudaca, a ta se percepcija još i pogoršava, umjesto da se poboljšava. Pokazuje to najnoviji, sedmi po redu pregled stanja u pravosuđu u čitavom EU, koji je jučer objavila Europska komisija.

Čak 42 posto ispitanika u Hrvatskoj smatra da je neovisnost pravosuđa “vrlo loša”, što je 7 postotnih poena više nego u istom ispitivanju godinu dana ranije. Još 34 posto ih smatra da je neovisnost pravosuđa “prilično loša”, tako da ukupno 76 posto Hrvata ima loše mišljenje o neovisnosti hrvatskog pravosuđa. To je uvjerljivo najporazniji postotak u čitavom EU, gdje je prosjek za svih 28 država članica 33 posto s lošim mišljenjem (11 posto vrlo lošim, 22 posto prilično lošim) o svom pravosuđu. Hrvatska je posljednja po tom kriteriju, a ispred nje su Slovačka, Bugarska, Španjolska, Italija i Poljska.

Na vrhu te tablice, dakle zemlje s najboljom percepcijom neovisnosti pravosuđa, nalaze se Danska, Finska i Austrija. To su podaci o percepciji građana, a percepcija poduzeća o neovisnosti hrvatskog pravosuđa dala je podjednake postotke. Pritom, kad se građane pitalo koji su glavni razlozi zbog kojih pravosuđe ne smatraju neovisnim, uplitanje ili pritisak Vlade i političara spominje se kao najčešći, a ekonomski pritisak ili uplitanje nekog drugog posebnog interesa kao drugi najčešći. Treći najčešći razlog Hrvati vide u tome što status sudaca ne jamči dovoljno njihovu neovisnost.

– Pregled stanja u području pravosuđa u EU za 2019. izlazi u vrijeme velikih pritisaka na vladavinu prava u nekim dijelovima Europe. Drago mi je što je došlo do poboljšanja u pravosuđu u mnogim zemljama. No, nažalost, u drugima vidimo negativne trendove. I dalje previše građana EU svoje pravosudne sustave ne smatra neovisnima i predugo čekaju na izvršavanje pravde – komentirala je europska povjerenica za pravosuđe Vĕra Jourová.

Hrvatska nije jedina u kojoj ovogodišnji pregled bilježi sve lošiju percepciju neovisnosti pravosuđa: to je zabilježeno u još 15 država članica. No Hrvatska bi trebala napredovati, a ne još više nazadovati, posebno stoga što je još u pregovorima o pristupanju Uniji imala zadatak dovesti svoje pravosuđe u red i izbjegla je poseban postpristupni monitoring iz Bruxellesa kakav imaju Bugarska i Rumunjska. Taj je redovni pregled stanja u pravosuđu u svih 28 država članica jedini – i to prilično blag – oblik nadzora pravosuđa iz EU.

Pogledajte video usporedbe Hrvatske i Slovenije: