3 godine nakon Katrine, strah od Gustava - 'oluje stoljeća' pokrenuo je najveću evakuaciju u povijesti Louisiane

Samo tri godine nakon što je, u kolovozu, 2005., južnu obalu SAD-a poharala 'Katrina' - jedan od najrazornijih uragana, u povijesti te zemlje, usmrtivši 1836 osoba, Americi je prijetila repriza katastrofe. Strahovalo se da će uragan Gustav doseći brzinu od čak 260 kilometara na sat, čime bi, po razornoj snazi, nadmašio svoju prethodnicu Katrinu koja je, brzinom vjetra od 240 kilometara na sat, uništila gotovo čitav New Orleans. Čelnici, ali i stanovnici tog grada, stoga su, 36 mjeseci nakon Katrine, 'puhali i na hladno'. Već tijekom subote, 30. kolovoza, stanovnici su samovoljno počeli napuštati grad, a već idućeg dana, tadašnji gradonačelnik New Orleansa, Ray Nagin, naredio je obaveznu evakuaciju, nazvavši uragan Gustav „olujom stoljeća“ i „majkom svih oluja“.

Dana 30. kolovoza 2008. uragan Gustav dosegao je intenzitet kategorije 3, a samo tri sata kasnije, ojačao je na kategoriju 4. Vrhunac intenziteta dosegao je, kasno navečer, tog dana, kada je stigao do kubanskog Otoka mladosti. S područja zapadne Kube bilo je tada evakuirano više od 240 000 ljudi, izvijestila je Večernjakova novinarka, Jadranka Jureško Kero, a članak je sačuvan u našoj arhivi. Vjetrovi, koji su puhali brzinom od oko 249 km/h, oštetili su i uništili 90.000 domova, a meteorolozi su predviđali da bi, nad toplim vodama Meksičkog zaljeva, taj olujni sustav mogao dodatno ojačati te prijeći u najjaču, petu kategoriju uragana, s vjetrom od 260 kilometara na sat.

VEZANI ČLANCI:

Nakon što je, kao oluja četvrte kategorije, poharao zapadnu obale Kube, Gustav je ušao u Meksički zaljev, kretao se prema New Orleansu i prijetio naftnim poljima, iz kojih je SAD crpio velike količine nafte i plina, za vlastite potrebe. Zbog jačine uragana naftne su kompanije evakuirale svoje radnike i smanjile proizvodnju u Meksičkom zaljevu. Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) i druge kompanije, obustavile su tada više od tri četvrtine proizvodnje nafte te gotovo 40 posto proizvodnje plina. Tog, 1. rujna, 2008., u vrijeme objave članka, pohranjenog u Večernjakovoj arhivi, Gustav je, kako su izvijestili naši novinari, već odnio 85 života. Na Karibima, Haitiju, u Dominikanskoj Republici i Jamajci, iza sebe je ostavio pustoš, ruševne i smrt.

Snaga uragana bila je vidljiva i sa satelita

Nakon što se obrušio na Kubu i prošao Meksičkim zaljevom, uragan Gustav je, 31. kolovoza, neočekivano oslabio na treću kategoriju (tropska oluja), nakon čega je brzina vjetra iznosila 201 kilometar na sat. Iako su meteorolozi strahovali da bi Gustav, s približavanjem New Orleansu, ponovo mogao ojačati te, 1. rujna, opet doseći četvrtu kategoriju, ta se predviđanja, na sreću, ipak nisu ostvarila. U noći, 31. kolovoza, Gustav je oslabio na uragan kategorije 2 te je ostao tog intenziteta sve do jutra, 1. rujna, kada je stigao do Louisiane, iz koje je, do tada, već bilo evakuirano 1,9 milijuna ljudi – bila je to najveća evakuacija u povijesti Louisiane. S ukupno 153 žrtve, u SAD-u i na Karibima, uragan Gustav bio je drugi, najrazorniji uragan te godine, iza Hanne, koja je, usmrtivši 533 osobe, uglavnom na Haitiju, bila najsmrtonosnija oluja te sezone.