Zašto u Njemačkoj ima toliko zaraženih a toliko malo preminulih?

Njemačka je sa 20.046 slučajeva, danas u 10.12 ujutro, zemlja s najvećim brojem zaraženih novim koronavirusom SARS-CoV-2, odnosno oboljelih bolesti COVID-19 nakon Kine, Italije i Španjolske, izmjenjuju se s Iranom na četvrtom mjestu. Imaju ukupno 69 mrtvih što je u usporedbi s drugim zemalja, a u odnosu na broj zaraženih, zapanjujuće malo. Jasno je kako je takva statistika pokrenula raspravu u svjetskim medijima.

Ima tvrdnji kako je izrazito niska smrtnost povezana s dobi zaraženih u Njemačkoj, gdje je veliki broj mlađe populacije. Drugi tvrde da se radi o jako velikom broju napravljenih testova, puno većem nego u drugim zemljama. Što je doista posrijedi upitali smo dvojicu naših uglednih znanstvenika koji rade u Njemačkoj, prof. dr. sc. Ivana Đikića sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu te prof. dr. sc. Luku Čičin-Šaina sa Helmholtz centra za infektologiju u Braunschweigu. Obojica ističu opći napor koji mora biti prisutan u svakoj zemlji.

- Glavno pitanje nije što je pojedina zemlja napravila nego što svi zajedno možemo napraviti da se spriječi širenje ove bolesti. Ovo je globalna kriza koju neće pobijediti jedna ili dvije zemlje koje su uspješno provele potrebne mjere. Izolacije virusa u pojedinim zemljama može pomoći njima na kraći rok i smanjiti broj teško oboljelih i umrlih, no glavni test je dugoročno prisustvo virusa na svijetu i nezamislive posljedice na način života i gospodarstvo cijelog svijeta, rekao nam je dr. Đikić. Dr. Čičin-Šain.

Istaknuo je poruku koja u Njemačkoj kruži društvenim mrežama, a u kojoj stoji kako nije sigurno je li do kraja dobro iskomunicirano da će društveno udaljavanje dati rezultate za jedan do tri tjedna. Sve što se dogodi u sljedećih deset dana već je ranije začeto. Naglo povećanje slučajeva ne znači nužno da društveno udaljavanje ne funkcionira, stoji u poruci koju nam je poslao dr. Čičin-Šain.

- Nisam ni ja siguran zašto je mortalitet u Njemačkoj nizak, ali je i meni ta anomalija vrlo očita. Ili imamo puno iscrpniju dijagnostiku i jako mali inficiranih prolazi nezapaženo, to je omiljena hipoteza mnogih u Njemačkoj, ili imamo jako dobar sistem u kome ima još uvijek dovoljno kreveta u intenzivnoj i dovoljno respiratora za sve kojima to treba, ili imamo sreće i kod nas se šire neki virusi koji prave manje ozbiljnu kliničku sliku. Moguće je i da je to kombinacija gore navedenih scenarija, smatra naš znanstvenik navodeći kako u Njemačkoj dijagnostika radi punom parom.

- Iz svih virusnih centara širom Njemačke čujem slične priče da ne dizu glavu od posla. Klinike traže od istraživačkih centara da im posude laboratorijske uređaje kako bi mogli povećati kapacitete za dijagnostiku. Znam da je u Hrvatskoj identična situacija, jer sam u kontaktu s kolegama s Klinike Fran Mihaljević. Ali mi imamo jače kapacitete u Njemačkoj – vise uređaja za kvantitativni PCR i vise laboranata po glavi stanovnika. Stoga i vise dijagnoza i manje neprepoznatih slučajeva. Ono sto primjećujem je da se po Evropi virus još uvijek širi eksponencijalno i da je broj novih zaraženih je svakodnevno veći od broja od dana prije i to praktično u svim zemljama. Taj problem ne možemo riješiti u bolnicama i dijagnostičkim laboratorijima. Za to treba angažman i odgovornost svih pojedinaca u društvu, upozorava dr. Čičin-Šain.

Dr. Đikić navodi tri razloga niske smrtnosti od novog koronavirusa u Njemačkoj.

- Što se tiče Njemačke mogu samo opisati ono što svjedočim svakodnevno. Njemački javnozdravstveni sustav je reagirao pravovremeno i pripremljen je za svaki sljedeći potez. Na taj način su uspjeli za sada kontrolirati i odgađati eksploziju virusa u bolnički sustav. U slučaju prave eksplozije novooboljelih zdravstveni sustav se priprema da bude maksimalno efikasan. Primjerice, u našoj Sveučilisnoj klinici već imamo četiri teško oboljele osobe s COVID-19, ali smo izolirali glavnu zgradu bolnice za COVID-19 i za puno veći broj oboljelih. Otvaraju se pomoćne provizorne bolnice koje prihvaćaju bolesnike s manjim simptomima, svi kronični bolesnici koji nisu bili u kontaktu sa SARS-CoV2 se usmjeravaju u druge bolnice koje nemaju nikakav dodir s oboljelima. Njemačka ima oko 25.000 respiratora u bolnicama i broj će se još povećati. To je oko deset puta više nego Španjolska, Britanije ima oko 4.000 Francuska 7.000, Italija 5.000. No Njemačku tek čeka prava eksplozija virusa i biti će to test zrelosti njihova društva i njihovih građana koji moraju slušati sve preporuke inače će posljedice biti gore. Druga važna stvar je da je Njemačka otvorila nekoliko laboratorija po cijeloj zemlji koji su autorizirani provoditi službene testove na SARS-CoV2. Istina je da sam test nije problematičan niti jako skup i može se raditi u većini znanstvenih laboratorija (RT-PCR), no važno je imati dosta ovlaštenih laboratorija kojima se može vjerovati. Mjesto gdje veliki broj ljudi dolazi na testiranje je 200 metara od našeg instituta unutar bolnice. To znači da se testira vise ljudi pogotovo iz populacije i znaju se podaci o brzini i načinu sirenju virusa. Treće je da najvitalnije službe funkcioniraju dobro. Primjerice iako je naše Sveučilište zatvoreno za normalan rad odobreno je nekoliko znanstvenih timova koji danonoćno rade na istraživanju virusa. Medu njima je i moj laboratorij, otkriva dr. Đikić nastavljajućo kako je odabrano oko 20 znanstvenika na njegovom institutu koji volonterski rade na prirodnim izolatima koronavirusa SARS-CoV2 od pacijenata te koji istražuju kako virus ulazi u stanicu i posebno kako se množi u stanici.

- Moj laboratorij se fokusirao na virusne enzime proteaze koje su neophodne za procesuiranje proteina koji stvaraju nove virione. Sinoć smo završili eksperimente u dva ujutro a počeli smo danas već od sedam sati s novim eksperimentima. Zbog manjka nekih reagenasa koje se ne mogu tako brzo dopremiti ili kupiti dobivamo reagense drugih kolega, primjerice kolege iz Tuebingena poslale sve što imaju u svojim laboratorijima, proteine, protutijela, citokine, stanice za eksperiment na novom proteinu koji smo otkrili da je promijenjen nakon infekcije. Oni na tome rade već nekoliko godina i stvarno su sve podijelili nesebično. Nevjerojatno je kako je ovaj virus ujedinio znanstvenike po cijelom svijetu. Jučer sam dobio i email kolega iz Kine koje se brinu za naše stanje u Njemačkoj i nude pomoć u slanju maski, reagensa, protutijela. Odgovorni ljudi shvaćaju da u kriznim situacijama samo zajedničkim naporima i mjerama možemo uspjeti., govori naš znanstvenik u Frankfurtu.

Dio problema je primitivizam pojedinaca, koji misle da se pravila na njih ne odnose, smatra dr. Čičin-Šain.

- Drugi dio su legitimne potrebe da se opskrbimo, ili da posjetimo doktora i tako dođemo u kontakt s ljudima na čvorištima gdje se puno ljudi nalazi. Ako netko krvari iz nosa i ne može to zaustaviti kod kuće, morati će ići na hitni trakt, gdje može doći u kontakt sa zaraženima. Konačno, nedostatak informacija ili njihovo nepotpuno razumijevanje može dovesti do sirenja virusa cak i onda kad se ljudi trude poštovati pravila o socijalnom udaljavanju. Brojni centri rade na razvoju protuvirusne terapije ili cjepiva. U trci smo s vremenom. Svi u mom timu rade preko dvanaest sati dnevno, i nismo nikakva iznimka, ali ne možemo ubrzati nas rad. Jedino što sad pomaže je da svi zajedno usporimo sirenje virusa. Time ćete dati znanstvenicima puno bolje šanse da nađemo efektivna protuvirusna sredstva na vrijeme, kaže dr. Čičin-Šain.

