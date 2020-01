Tuneli vombata  u Australiji postali utočišta za životinje

Znate li što su vombati? Ili ste možda čuli za zdepaše? Hrvatska enciklopedija kaže da je riječ o porodici tobolčara koja obuhvaća dva roda i tri vrste. Isključivi su biljožderi, a borave na obroncima iznad vodotoka i dolina. Dobri su kopači i iskapaju sustav podzemnih kanala dug do 20 metara. Nastanjuju Australiju i Tasmaniju. Predstavnici su južni dlakavonosi zdepaš (Lasiorhinus latifrons) te medvjeđi zdepaš (Vombatus ursinus).

Društvenim mrežama u Australiji proširila se priča kako su ove životinje u strašnim požarima koji haraju Australijom pokazale neobičnu solidarnost s drugim vrstama koje stradavaju. Dopuštaju tako drugim životinjama da se zavuku u njihove iskope. I ne samo to, u nekim se prilikama ponašaju tako da tjeraju grupe životinja na sigurno, jer u njihovim ih nastambama požar ne može doseći. Ima tu i ironije prema saveznim australskim vlastima koje zadirkuju da su vombati za požarima ugrožene životinje učinili daleko više od vlasti.

– Svi glasajmo da se vombatima dopusti da upravljaju svime – kaže jedan tvit. Neki su zahvaljujući tim objavama doznali ponešto o tim simpatičnim životinjama, primjerice da mogu izrasti prilično velike. Drugi su pak u vijest koju je objavio i Greenpeace posumnjali, sve im je izgledalo kao nešto iz kakvog Disneyjeva filma. Primjerice, nema dokaza da su vombati iskazali tako visoku organizaciju u ponašanju da su uspjeli u svoje nastambe nagurati cijele grupe životinja. Jednostavno, vombati dosta loše vide pa je već i s te strane teško moguće da su se mogli organizirati na takav način. Iako postoji mala vjerojatnost da se tako nešto doista dogodi.

– Oni su doista sposobni da iskažu iznimnu genijalnost kada je ona potrebna. Odbacila bih takvu mogućnost da sama nemam čudnovato iskustvo s vombatom od prije 40 godina, kada je jedan odlučio postati mojim prijateljem pa me proveo kroz šipražje. Nije me gurao kao što bi to činio pas ovčar, nego bi svako toliko zastao i pogledao slijedim li ga. I mladunčad samo prate majku nastojeći stalno s njome biti u fizičkom kontaktu, nije obrnuto kao kod pasa – kaže Jackie French, direktorica The Wombat Foundation, udruge za zaštitu tih životinja. No, je li moguće da ipak primaju druge životinje u svoju nastambu? Obično ne, govore stručnjaci, da se u njoj pojavi koala i vombat je spazi, vrlo brzo bi je otjerao. Međutim, riječ je o prilično velikim tunelima pa je moguće da se životinje ne sretnu.

Jackie French i ovdje tvrdi kako je vidjela da vombati dopuštaju drugim životinjama boravak u tunelima ako je vani neka kriza. U tragičnoj situaciji kroz koju prolazi Australija ovakve vijesti, čak i ako nisu sasvim istinite, izazivaju emocije. Neke od procjena, naime, pokazuju kako je u požarima do sada nestalo oko milijardu različitih životinja. Jedan je post o vombatima spasiteljima dobio više od 255.000 lajkova te je podijeljen više od 65.000 puta.