NAKON CJEPIVA

Teoretičari zavjera okomili se i na klimatske promjene: I da smo usred Apokalipse tvrdili bi da je nema. Tako je jednostavnije

Mjesecima cijelom Europom vladaju nezapamćene suše, a ovo ljeto i žege i požari, ali mnogi će na to samo odmahnuti rukom. Da priznaju klimatske promjene, to bi značilo da i oni moraju promijeniti svoje ponašanje, a to ne žele, tumače sociolozi