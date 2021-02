Gotovo polovicu mrtvih ukupno u pandemiji koronavirusa Portugal bilježi samo u siječnju. Doista, situacija u toj zemlji jako podsjeća na najgore dane proljetos u Italiji. Bolnice u zemlji koja je nekako uspjela izbjeći prvi val pandemije sada su pretrpane pa se bolesnici odvoze zračnim mostovima u Austriju jer je s nedjeljom od ukupno 850 kreveta za intenzivnu njegu slučajeva COVID-19 raspoloživih bilo tek sedam.

Pomoć Austrije i Njemačke

– Imperativ je europske solidarnosti spašavati ljudske živote brzo i bez birokracije. I prije smo preuzimali teško oboljele pacijente iz Francuske, Italije i Crne Gore – rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz. Njemačka je vojska obećala poslati svoje medicinsko osoblje u tu zemlju koja je 1. veljače imala 12.482 mrtva te 711.018 zaraženih, po čemu se popela na svjetski vrh u sedmodnevnoj

incidenciji. U siječnju je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 5576 osoba, što je 44,7 posto od ukupnog broja preminulih.

Pojavio se tako još jedan problem, a to je da bolnice nemaju više prostora ni u mrtvačnicama, kao ni rashlađenog prostora u kojima bi se mogla držati tijela preminulih. Neke bolnice, poput Santa Marije u Lisabonu, koja je najveća u Portugalu, postavile su kontejnerske hladnjače kako bi se smanjio pritisak na mrtvačnice. Zatim, program cijepljenja također nije dovoljno brz, kao ni drugdje u Europskoj uniji, do sada se protiv COVID-19 cijepilo 70.000 Portugalaca (Portugal ima 10,2 milijuna stanovnika). Tek su jučer cjepivo počeli dobivati stariji od 80.

Iako se u početku držalo kako je soj novog koronavirusa iz Brazila ‘kriv’ za ovakvo izbijanje zaraze u Portugalu, ponajprije zbog intenzivnije prometne povezanosti dviju zemalja, prema posljednjim saznanjima ipak se čini kako je riječ o britanskom, odnosno kentskom soju. Tako je, prema tome, prilično nepotrebna mjera britanskog premijera Borisa Johnsona Portugal podsjeća na Italiju u najgorim danima pandemije po kojoj putnici iz Portugala moraju u dvotjednu izolaciju. U Portugalu tu vijest nisu niti zapazili jer se bore sa sojem koji je poharao upravo Veliku Britaniju.

– Svi ostaju doma. Nitko ne razgovara o večerama ili obiteljskim putovanjima ili letovima. Svi su usredotočeni na bolnice i brinu se za sebe – rekao je za londonski Telegraph Aderito Carvalho, arhitekt iz Lisabona. Doista, 3. je siječnja portugalski Nacionalni zdravstveni institut Dr. Ricardo Jorge objavio kako je testiranjem pronađeno 16 slučajeva zaraze britanskim sojem, od čega deset kod putnika na lisabonskom aerodromu. Sada na kentski soj otpada 40 posto novih slučajeva

zaraze. Lockdown na nacionalnoj razini od 6. siječnja proglašen je prekasno, brojevi su tamo sada rekordni. Tada se već bilježilo više od 10.000 novozaraženih dnevno. I ondje se, čini se, dogodilo nešto slično kao i drugdje, nakon dobre obrane u prvom valu došlo je do opuštanja, do novih valova zaraze. Dodatnu je sigurnost izazvala i vijest o registraciji prvog cjepiva, ali i odluka vlade da dopusti međusobno posjećivanje obitelji za božićnih praznika.

I sada se portugalski premijer Antonio Costa gorko kaje.

– Situacija nije loša, nego je užasna. Nema smisla tješiti se da ovo nije najgore što nam se moglo dogoditi. Za koji tjedan ćemo se tek susresti s onim najgorim – rekao je Costa.

– Svakako je bilo grešaka, često u načinu na koji sam poruke prenosio Portugalcima. A kada je primatelj poruke ne razumije, onda je to greška glasnika, nemam u to sumnje – dodao je Costa.



Geografski položaj

Premijer Costa kaže da nema iluzija oko toga koliko zemlje poput Njemačke uopće mogu

pomoći.

– Plaćamo danak svojem geografskom položaju, između Atlantika i Španjolske, drukčije je to od zemlje koja je u središtu Eu rope, poput Francuske, koja graniči s Njemačkom, puno je lakše pružiti pomoć tako smještenoj zemlji – objašnjavao je.

U kontekstu smrtnosti, odmaže i činjenice da su Portugalci među najstarijima na svijetu, čak 21 posto stanovništva starije je od 65, što je više od 2,1 milijuna.