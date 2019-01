Najveći genetičar svijeta zapravo je običan rasist

Samo nekoliko dana trebalo je proći od objave dokumentarnog filma da jedan od vodećih genetičara na svijetu i dobitnik Nobelove nagrade, devedesetogodišnji James Watson, ostane bez svih počasnih titula i nagrada koje mu je dodijelio laboratorij Cold Spring Harbor, znanstvena institucija u kojoj je proveo većinu svog radnog vijeka. Naime, u dokumentarcu “Decoding Watson”, sam je genetičar koji se umirovio prije nekog vremena, ustvrdio kako stoji iza svojih tvrdnji od prije desetak godina kako su crnci po inteligenciji inferiorni bijelcima.

Izjava još iz 2007.

– Vrlo sam sumnjičav prema sudbini i uspješnosti Afrike jer su sve naše društvene politike orijentirane na tezu kako je inteligencija crnaca jednaka našoj, no sva istraživanja pokazuju kako to nije točno. Volio bih da su crna i bijela rasa iste, ali oni bijelci koji dolaze u doticaj s crnim zaposlenicima znaju kako to nije istina. Volio bih da se oni mogu promijeniti, ali to ne ide. Razlika je u prosjeku i na IQ testovima između crnaca i bijelaca. I tu je riječ o genetici – ustvrdio je Watson 2007. godine u intervjuu britanskom The Sunday Timesu.

Nakon ove izjave digla se velika buka u znanstvenim krugovima, a Watson je izdao javnu, pisanu ispriku s obrazloženjem kako nije to baš tako mislio. Ipak, kada su ga prošle godine na snimanju dokumentarca autori pitali je li promijenio stav prema crncima, odgovor je bio prilično jasan i kratak:

– Ni najmanje – odgovorio je Watson otkrivši kako stoji kod teza koje je iznio prije 12 godina.

[video: 12447 / James Watson Nobelova nagrada]

Na ovaj novi istup znanstvenika, koji je 1953. dobio Nobelovu nagradu za otkriće strukture DNK, newyorški laboratorij CSHL, kojemu je Watson dugi niz godina bio na čelu, potpuno je izgubio strpljenje za rasističke ispade svog nekadašnjeg šefa.

Znanost i predrasude

– Laboratorij posve odbacuje neodržive i nepromišljene osobne tvrdnje dr. Jamesa Watsona koje on izražava vezano uz etnicitet i genetiku. Ti Watsonovi stavovi nemaju veze sa znanošću i ni na koji način ne predstavljaju stavove laboratorija, naših zaposlenika, znanstvenika uključenih u naše radove, studenata. Laboratorij potpuno osuđuje ovu zloporabu znanosti kako bi se opravdale predrasude – stoji u izjavi koju potpisuje sadašnji predsjednik laboratorija Cold Spring Harbor, dr. Bruce Stillman.

Uz osudu Watsonova istupa, odmah je navedeno kako mu laboratorij oduzima sve nagrade i počasne titule koje mu je tijekom desetljeća dodijelio, poput titule profesora emeritusa, počasnog predsjednika, počasnog člana upravnog odbora...

U obrazloženju se navodi kako njegov istup u dokumentarnom filmu potvrđuje kako je njegova isprika iz 2007. bila lažna te da je on bio i ostao – rasist, no ne odriču mu stvarne znanstvene zasluge. Sam dr. James Watson, koji po svemu sudeći nije očekivao ovakve reakcije na novi istup, sada je u svojevrsnoj izolaciji i odbija bilo kakav kontakt s novinarima.