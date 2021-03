Hrvatska zatražila hitno odobrenje, a stručnjaci otkrili: Kako je nastalo i što znamo o ruskom cjepivu

Od ružnog pačeta do velike bijele nade, od kritika do panike, tako se otprilike može opisati put ruskog cjepiva Sputnjik V. Sada kada je sasvim jasno da je Europska komisija napravila povijesnu pogrešku u pregovorima oko nabave cjepiva za novi koronavirus pa će cjepiva zapadnih proizvođača kasniti, praktično je jedina dostupna nada ostalo rusko cjepivo Sputnjik V Instituta Gamaleja. Ponovimo još jednom o kakvom je cjepivu riječ.

– Sputnjik V koristi humane adenovirusne vektore temeljene na adenovirusu Ad26 i Ad5 u koje je ubačen gen za S protein SARS-CoV-2 virusa. Inače, ovi adenovirusni vektori su već korišteni ili se koriste u kreiranju cjepiva. Primjerice. Ad26 vektor je korišten u cjepivu protiv ebole, a i cjepivo protiv COVID-19 tvrtke Johnson & Johnson je također temeljeno na ovom vektoru. S druge strane, vektor Ad5 se također koristi u cjepivu protiv COVID-19 kineske tvrtke CanSinBio. U cjepivu Sputnjik V se koristi vektor Ad26 za prvu imunizaciju, a vektor Ad5 za drugu. Adenovirusni vektori se kombiniraju kako bi se izbjegla imunost na adenovirusne proteine koji su prisutni na virusnim česticama koje dostavljaju vektor u naše stanice prilikom cijepljenja. Mislim da se radi o učinkovitom i dobrom cjepivu, što su pokazali dosadašnji rezultati objavljeni u časopisu Lancet, objasnio je prof. dr. sc. Bojan Polić, virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Ovo se cjepivo do sada primjenjuje u 39 svjetskih zemalja i teritorija, nema nekih dramatičnih vijesti oko nuspojava ili nečega drugoga što bi govorilo protiv upotrebe ovog cjepiva.

Treća faza ispitivanja ‘u hodu’

– Postoji jedan problem što se tiče korištenja cjepiva koje je bazirano na adenovirusima. Ako smo prethodno preboljeli adenovirusnu infekciju, određenu vrstu prehlade, moguće je da smo razvili antitijela protiv adenovirusa što će onda neutralizirati adenovirus u cjepivu i smanjiti efikasnost imunizacije. Upravo zbog toga cjepivo AstraZenece se koristi adenovirusom koji inficira čimpanze jer na taj tip adenovirusa ne možemo biti otporni. Sputnjik V i cjepivo Johnson & Johnson koriste se sojevima ljudskih adenovirusa koji nisu jako rasprostranjeni. Budući da se u cjepivu Sputnjik V koriste dva različita adenovirusa sprečava se da naš imuni sistem neutralizira drugu dozu cjepiva – uputio nas je prof. dr. sc. Nenad Ban, molekularni biolog sa švicarskog Saveznog tehnološkog instituta.

Prof. Polić podsjetio je kako je ovo cjepivo odobreno od strane ruske regulatorne agencije već nakon 2. faze kliničkih ispitivanja, što je neuobičajeno za postavljene standarde u SAD, EU, Velikoj Britaniji i drugih razvijenim zemljama.

– Iznimno bitna, ključna, treća faza kliničkih istraživanja je provedena doslovno “u hodu”, odnosno paralelno s procjepljivanjem Zoran Vitas stanovništva – rekao je. U znanstvenom savjetu koji je okupio ruski Institut Gamaleja je i naša dr. sc. Dragomira Majhen, molekularna biologinja iz Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Pitali smo ima li nekih novih saznanja o traženom ruskom cjepivu.

– Novih znanstvenih studija vezanih za Sputnjik V, osim članaka u časopisu The Lancet iz rujna 2020. i siječnja 2021. nema. Nuspojave su slične onima drugih cjepiva protiv COVID-19: simptomi nalik gripi, reakcije na mjestu uboda poput crvenila i boli, glavobolja. Još uvijek nemamo informacije kakva je učinkovitost ovog cjepiva protiv novih varijanti SARS-CoV-2 – kaže dr. Majhen dodajući kako je zadnja informacija vezana uz podnošenje zahtjeva za odobrenje u EU od 10. veljače u kojoj EMA kaže da do tog trenutka nisu primili zahtjev za odobrenje Sputnjika V od strane ove agencije. U toj istoj objavi EMA komentira da su proizvođačima ovog cjepiva poslali upute vezane za prijavu. Pitanje koje se često postavlja jest kako to da Rusija snabdijeva cjepivom niz zemalja a sama ima vrlo nisku procijepljenost stanovništva. Do utorka, tek je 2,9 posto odnosno 4,16 milijuna Rusa primilo barem jednu dozu cjepiva.

Poslane količine nepoznate

– O ruskim proizvodnim kapacitetima ne znamo gotovo ništa, međutim to i nije neočekivano s obzirom na to da se to ipak može smatrati poslovnom tajnom proizvođača. Proizvodnja nije nužno ograničena samo na Rusiju nego je moguće da u proizvodnju budu uključena i postrojenja u drugim državama. Često se spominje Indija. Nemam komentar vezano uz činjenicu da Rusi nude cjepivo drugim zemljama a procijepljenost njihovog stanovništva je niska. No napomenula bih da nisu poznate stvarne količine poslanih doza cjepiva već samo brojke koje se namjeravaju poslati objasnila je znanstvenica s IRB-a.

Na stranicama Sputnjika V koje su doista informativne, stoji kako je nekoliko zemalja s veljačom ove godine objavilo kako su počele s njegovom proizvodnjom, riječ je o Indiji, Južnoj Koreji, Brazilu i Kazahstanu. Naši sugovornici ne dvoje da je riječ o sigurnom i efikasnom cjepivu, ali da treba proći proceduru koju su prošla i ostala registrirana cjepiva.

– Interesantno je da ruska tvrtka nikada nije zatražila registraciju cjepiva u EU, a istovremeno je ono distribuirano širom svijeta, uključujući članice EU. Kao i da je cijepljen mali broj građana Rusije. Sve to upućuje na to da se ovo cjepivo rabi više kao sredstvo za postizanje određenih političkih ciljeva, poglavito u situaciji kada je EU, u dobroj namjeri, očito nedovoljno dobro ugovorno obvezala farmaceutske kompanije za isporuku cjepiva – komentirao je prof. Polić smatrajući kao članica EU moramo doprinositi izgradnji njezinih zdravstvenih sigurnosnih standarda ali u slučaju da isporuka ugovorenih cijepiva toliko kasni da to spriječi osnovni cilj, a to je cijepljenje najugroženije skupine stanovništva prije ljeta, onda bi valjalo ipak razmisliti o korištenju i Sputnika V. Prof. Ban smatra kako obzirom na do sada objavljene rezutate postoje indikacije da je Sputnik V sigurno i efikasno cjepivo, svakako usporedivo sa cjepivima koje su proizvele Astra Zeneca ili Johnson & Johnson.

- Međutim prava analiza će jedino biti moguća kada se uzmu u obzir svi podaci koje zahtjevaju agencije za lijekove da bi izdale odobrenje za korištenje. Pretpostavljam da će Sputnik V biti odobren u mnogim Evropskim zemljama da bi se ublažio manjak trenutačno dostupnih cjepiva, rekao je.

