Zvijezdi hrvatske gimnastike ispunila se životna želja. Tri medalje već prvoga dana

Prvog dana finala po spravama na Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku hrvatski vježbači i vježbačica osvojili su tri medalje – dvije srebrne i jednu brončanu. Broj medalja može se povećati danas, kada drugog dana finala nastupaju Tin Srbić (preča), Tina Zelčić (greda) i Aurel Benović (preskok). Sara Šulekić srebrna je na dvovisinskim ručama, dok smo na postolju konja s hvataljkama imali dvojicu medaljaša – srebrnog Filipa Udea i njegova brončanog klupskog kolegu Marka Samboleca. U preostalim hrvatskim finalima Tijana Korent bila je peta na preskoku, Aurel Benović sedmi na tlu, a sedma je bila i Sofia Mešter na dvovisinskim ručama.

U 68. finalu do 18. medalje

Prije deset godina Filip Ude osvojio je zlato u Osijeku i silno je želio ponovno zasjati u Gradskom vrtu, a onda su mu se sve želje ostvarile.

– Moja kći Eva bila je na tribini, jako sam ponosan na to što je vidjela tatu na postolju. Bila je još jednom u Osijeku, ali kao beba. Sada je to mogla doživjeti onako kako sam uvijek sanjao – rekao je Ude, koji je u 37. godini u svom 68. finalu na svjetskim kupovima osvojio 18. medalju. Bolji od Udea bio je tek Kazahstanac Ilyas Azizov.

VIDEO Tin Srbić sjajnim nastupom došao do srebrne medalje na preči

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nisam podlegao pritisku jer kad sam vidio ocjene, znao sam da i sa slabijom vježbom mogu do postolja, ali rekao sam da u finalu idem na vježbu s elementom Busnari makar ga tri puta pao. Nisam element Busnari izvodio na natjecanju čak dvije godine, treniram ga i nedavno sam razgovarao s trenerom koji me pitao: "Zašto ga treniraš ako se s njim nećeš natjecati?" On mi treba za Europsko prvenstvo koje nas u Italiji čeka za dva tjedna i morao sam ga negdje isprobati. Prije saskoka imam element E težine, "flop". Jako precizan i težak element na kojem sam pao u kvalifikacijama. Primijetim da se trener Igor Kriajimskii približava konju i čujem ga kako govori: "Napravi saskok, napravi saskok", bez "flopa". To sam i sam mislio dok sam radio vježbu, nisam bio sto posto siguran da bih izdržao do kraja da sam je radio. Možda bih, ali bilo je 50% šanse da padnem s konja. A nisam to htio danas, jer publika je toliko pljeskala usred vježbe... pa ne mogu sada pasti. I još je Eva na tribinama. Ništa nije bolje od toga što sam pred njom osvojio medalju – kaže Ude.

Marko Sambolec iznenadio je trećim mjestom.

– Prvi sam put nastupio u Osijeku, odmah u finalu i odmah medalja. Rasplakao sam se kad sam vidio da sam na postolju. Publika je bila strašna i navijači su jedan od razloga zašto sam uspio napraviti vježbu. Da nisu tako srčano navijali, možda bih pao na saskoku. Izvukli su me. Kad sam doskočio, bio je to fenomenalan osjećaj, naježio sam se, suze su mi počele teći. I onda na kraju s Udeom na postolju. Kad sam vidio da je on odradio posao, to mi je dalo poguranac u leđa – rekao je Sambolec.

VEZANI ČLANCI:

Sara Šulekić samo je željela konačno ući u finale Osijeka, no kada je već uspjela doći do njega, pobrinula se da ostane i zapisana u povijesti DOBRO World Cupa. U svom 5. finalu u karijeri došla je do druge medalje.

– Prvo finale za mene u Osijeku i odmah medalja. Presretna sam i prezadovoljna što sam se uspjela smiriti pred ovom savršenom publikom. Oni su me potaknuli da napravim svoju težu vježbu. A i ovo mi je dobra priprema za Europsko prvenstvo i Svjetski kup u Dohi, posljednji kvalifikacijski za Olimpijske igre, koje još uvijek imam šansu izboriti. Nadam se da ću možda s klupskim kolegom Tinom Srbićem otići zajedno u Pariz – poželjela je Sara.

U svom 19. finalu u karijeri Aurel Benović nije uspio pokazati ono što inače odrađuje. Zbog niza pogrešaka pri doskocima završio je kao 7. na tlu s 13.550 (start 6.3) u finalu u kojem je slavio njegov klupski kolega, Ukrajinac Ilja Kovtun (14.400).

– Posljednjih nekoliko dana imao sam zdravstvenih problema s cistom iza uha, sinoć sam bio u bolnici, morao sam to ići sanirati i nekako me sve to malo poljuljalo. Koncentrirao sam se na prvu dijagonalu, odradio sam je na visokoj razini, a onda sam se kasnije borio s doskocima. Zato je ocjena bila niska. Ništa, okrećem se sutrašnjem finalu na preskoku. Pojačat ću i svoj drugi skok, i on će biti s početnom ocjenom 5.6. Nadam se da ću biti u borbi za medalju na preskoku, a za tlo mi je drago što je zlato ipak ostalo u Osijeku. Ponosan sam na svog prijatelja Kovtuna – rekao je Osječanin Aurel Benović.

VEZANI ČLANCI:

Oproštaj Seligmana

U premijernom nastupu u Osijeku najmlađa članica naše reprezentacije, 15-godišnja Riječanka Sofia Mešter bila je sedma na dvovisinskim ručama.

– Ovo je bilo moje prvo seniorsko natjecanje u karijeri, prvi Svjetski kup i uspjela sam nastupiti u finalu. Zadovoljna sam. Bilo je većih pogrešaka, ali uspjela sam odraditi vježbu bez pada i ponosna sam na sebe – rekla je Mešter.

Osječka finala počela su emotivno. Od velike gimnastičke karijere oprostio se Robert Seligman, jedan od najvećih hrvatskih sportaša kojemu se njegov Gradski vrt posebno naklonio za sve što je dao gimnastičkom sportu.

– Teško je, naravno. Već se nekoliko godina pripremam za kraj, čak sam u nekim trenucima i mislio da je gotovo, ali uspijevao sam se vratiti i premostiti neke sitne ozljede koje su me mučile. Međutim, kad je došla i obitelj, kad sam ušao u ozbiljan poslovni svijet, postalo je teško uskladiti sportske obveze – rekao je Seligman.

GALERIJA Poznata lica došla podržati Barakude. Podrška s tribina je nevjerojatna