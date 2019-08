Reakcija na proslavu Oluje

Zvezdini navijači natpisom vrijeđali Hrvate: 'Nisam razumio što piše, ne znam ćirilicu'

Vidio sam da su nešto izvjesili, ali nisam znao što piše jer nisam u školi učio ćirilicu. Iskreno, niti me zanimalo. Ja volim svoje, oni svoje i to je to - rekao je Bartolec