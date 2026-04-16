Zoran Mamić sprema senzaciju i dovodi Hrvata s kojim nije rastao u dobrim odnosima?!

Trener Sarajeva Mario Cvitanović ima ugovor na kraju sezone s bordo klubom i prema svemu sudeći do produženja neće doći. Posebno mu se zamjera debakl protiv Veleža u četvrtfinalu kupa.Navijači Sarajeva kao i BiH portali raspisali su se o mogućim zamjenama, a prema njihovim izvorima Mamić je kontaktirao Nenada Bjelicu.

Bivši trener Dinama koji je pisao povijest na Maksimirskoj 128 navodno je velika želja uprave velikana s Koševa, a svima je poznato kako se s Mamićima nije rastao u dobrim odnosima. Bjelica bi se vrlo rado vratio u Ligu petice jer je trenutno bez angažmana, a prije kratke epizode u Dinamu trenirao je Union iz Berlina.

Međutim, puno realnija opcija je povratak na klupu Zorana Zekića. Hrvatski stručnjak prošle sezone vodio je Sarajevo i osvojio kup. Svojim načinom treniranja oduševio je navijače i poveo klub i ovu sezonu. Međutim, nakon neslaganja s upravom napustio je klupu, ali čini se kako povratak na klupu nije nemoguća opcija.