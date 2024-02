Zoran Gobac ima novog asa iz rukava. Sprema se senzacionalan povratak na klupu Hrvatske?

Goran Perkovac, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije predao je danas na adresu Upravnog odbora izvještaj s netom završenog Europskog prvenstva u Njemačkoj gdje smo osvojili 11. mjesto. Izvještaj će poslati mailom. Upravni odbor ima sastanak u srijedu i nakon toga trebala bi se znati konačna odluka. Činjenica je da će Zoran Gobac, kada pročita izvještaj i kada prikupi sve potrebne informacije, a razgovarao je i s nekim starijim igračima, donijeti konačnu odluku – hoće li Goran Perkovac ostati ili neće.

– Vidjet ćemo kako će mi se zvijezde posložiti. Svim srcem želim ostati kako bih ispravio neke svoje pogreške. Vjerujte, ako ostanem, neke stvari će se drastično promijeniti – rekao je Perkovac.

No, pitanje je što ako Perkovac ne dobije povjerenje. A teško će dobiti nakon ovako lošeg rezultata... Dolazak kvalitetnog stranog trenera bit će teško ostvariti jer teško da će se netko mjesec dana prije kvalifikacija za Olimpijske igre prihvatiti teške zadaće. Uostalom, stranac može biti opcija kada se može u miru pripremati i upoznati igrače. Vjerojatnija opcija je naš trener koji jako dobro poznaje ove igrače i situaciju oko njih. Zoran Gobac do sada nikad nije pogriješio sa svojim izborom. Podsjetimo se. Njegovi izbori bili su Zdravko Zovko koji je osvojio svjetsko srebro i europsku broncu, njegov izbor bio Velimir Kljaić uoči Olimpijskih igara u Atlanti gdje smo osvojili zlato i njegov izbor bio je Lino Červar koji je od 2003. do 2010. osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, dva europska srebra, dva svjetska srebra i broncu.

Zoran Gobac imat će jako težak zadatak jer ulog je prevelik za bilo kakve eksperimente. Opet, poznavajući Gopca, možda nas iznenadi novim imenom, potpuno neočekivanim. Kao u ljeto 2002. godine kada je iz rukava izvukao Linu Červara za kojeg šira javnost nikad nije čula jer je radio tamo negdje u Italiji...

Inače, dvojica koja bi se rado ponovno prihvatila uloge izbornika se znaju – Goluža i Červar.