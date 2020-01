Zmaju, Mambi i Žućku ... sudbina je okrenula leđa

Tragična sudbina Kobea Bryanta, jednog od najvećih košarkaša svih vremena, potaknula nas je na tezu o tome da je košarka sport koji je izgubio toliko velikana u prometnim nesrećama kao nijedan drugi sport. I stoga je ovo priča o prerano izgubljenim košarkaškim velikanima kao što su Radivoje Korać (1969.), Fernando Martin (1989.), Dražen Petrović (1993.) i Kobe Bryant (2020.)

Kobe Bryant - Mamba (41) najveći je od njih, a žrtva je loših vremenskih uvjeta u kojima se pilot njegova helikoptera dezorijentirao. A pilotu se može zamjeriti i to što je, po tako maglovitu danu, odlučio upravljati letjelicom samo na okom dostupnu vidljivost, bez pomoći instrumenata. U toj priči postavlja se i pitanje kako je taj pilot dobio dozvolu za let u razdoblju dana u kojem je čak i losangeleska policija prizemljila sve svoje helikoptere.

Nažalost, tako vam je to. Kada se takvo što dogodi, onda ostaje puno pitanja zašto je nešto učinjeno, a nije bilo preporučljivo, zašto nije onako nego ovako, zašto baš taj trenutak, zašto, zašto...

Klara je prebrzo vozila

Slična pitanja proganjaju i sve štovatelje Dražena Petrovića, nezaboravnog Zmaja (Amerikanci su ga zvali Dragon), stradalog u automobilskoj nesreći kod Ingolstadta, na njemačkoj autocesti. Zašto se baš u tom trenu prepriječio taj tegljač koji Draženova tadašnja simpatija Klara Szalantzy kao vozačica nije uspjela zaobići? Zašto se Dražen nije vezao, jer i vozačica i jedna suputnica, a one su bile vezane, nesreću su preživjele. Draženov veliki prijatelj Stojko Vranković zacijelo će si zauvijek predbacivati zašto nije bio uporniji u nagovaranju svog kapetana da se ne odvaja od njih u frankfurtskoj zračnoj luci nego da leti s njima kući, u Zagreb. Čvršće se oko toga mogao postaviti i tadašnji izbornik Mirko Novosel, no Dražen je bio uzoran sportaš, pravi kapetan reprezentacije i njemu je teško bilo reći “ne, moraš prvo u Zagreb, pa se onda vrati u München”.

I dok su Bryant i Petrović život izgubili zbog lošeg vremena, ali i pogrešaka svojih vozača (dotična Klara vozila je prebrzo za tako kišovit dan), Radivoje Korać i Fernando Martin u svojim su sudbonosnim trenucima držali upravljač u svojim rukama.

Da biste dobili predodžbu o tome koliko je Radivoje Korać - Žućko bio sjajan košarkaš reći ćemo vam da je riječ o igraču koji je šezdesetih prošlog stoljeća sedam puta bio najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije s prosjekom od 32,7 koševa, i to u vrijeme kada nije bilo trica. Osim toga, taj ljevoruki strijelac koji je koševe postizao nevjerojatno lako u međunarodnoj utakmici protiv švedskog Alvika postigao ih je čak 99. Drugom prilikom, kada je igrao u Belgiji, pred TV kamerama pogodio je sto slobodnih bacanja iz isto toliko pokušaja. A osim nevjerojatne brzine pokreta, i način izvođenja slobodnih bacanja – objema rukama odozdo – izdvajao ga je od reprezentativnih suigrača s kojima je šezdesetih osvojio šest velikih medalja.

Nažalost, svoje je majstorstvo posljednji put demonstrirao s 30 godina, na nekoj revijalnoj utakmici u Sarajevu između selekcije BiH i reprezentacije SFRJ koja se pripremala za Europsko prvenstvo. Premda je tadašnji izbornik Ranko Žeravica danima govorio da nije pametno da Korać iz Padove, gdje je tada igrao, dolazi u Sarajevo zbog jedne revije, čelnici košarkaškog saveza na tome su ustrajali. Nakon utakmice, u kojoj je postigao 33 koša, Korać je sutradan krenuo u Beograd, no već na 12. kilometru izvan Sarajeva snašla ga je zla kob. U želji da pretekne jednog sporijeg vozača koji ga nije htio pustiti ispred sebe, Korać se zaletio i zabio u autobus koji je dolazio iz suprotnog smjera. U retrovizoru svog automobila, sve to vidjeli su izbornik Žeravica i njegova supruga Zaga, koji su unijeli Koraća u svoj automobil, no njemu, posve zgnječenom, više nije bilo pomoći i umro je na rukama izbornikove supruge.

Nije poznato tko je iz smrskanog automobila pokušavao izvući stasitog Realova centra Fernanda Martina (205 cm), no najbolji španjolski košarkaš svog vremena (80-tih godina) također je žrtva prometne nesreće. Iako tu utakmicu protiv Zaragoze, zbog ozljede, nije trebao igrati, krenuo je bodriti svoje suigrače no u dvoranu nikad nije stigao.

Stradao na obilaznici Madrida

Na madridskoj zaobilaznici, u pokušaju da izbjegne jednu poveću lokvu vode, Martin je izgubio kontrolu nad svojom Lanciom Thema i izgubio život. A bilo mu je samo 27, dovoljno da još jednom pokuša u NBA ligi iz koje se bio vratio zbog skromne minutaže u Portlandu, u klubu u kojem će isti problem imati i Dražen Petrović.