FOTO Što voze vatreni? Modrićeva jurilica mami poglede, Perišić ima Bentleyja

A u garaži ima i Rolls Royce Phantom. Početna cijena ove "zvijeri" kreće se od 260.000 eura. U Rakitićevoj garaži našlo se mjesta i za Mercedes Brabus G700 vrijedan više od 260.000 eura, sa 700 konjskih snaga, a za četiri sekunde postiže brzinu od 100 km/h.
Sličan model ima još jedan umirovljeni "vatreni" Šime Vrsaljko koji je zapravo i savjetovao tad reprezentativnog kolegu da napravi istu stvar, a svojevremeno se na Instagramu pohvalio tada novim automobilom.
Izbornik Zlatko Dalić vozi BMW sedme serije vrijedan oko 46.000 eura koji je dobio na poklon od vlasnika Al Aina, kluba iz Emirata koji je trenirao tri godine i nakon kojeg je preuzeo hrvatsku reprezentaciju. Iako u HNS-u ima pristojnu plaću, Zlatko se još nije odlučio na akviziciju te i dalje vozi svoj vjerni BMW