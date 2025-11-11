FOTO Što voze vatreni? Modrićeva jurilica mami poglede, Perišić ima Bentleyja

Golman Dominik Kotarski na okupljanje 'vatrenih' uoči pripremnog turnira u Egiptu prošle godine stigao je u Mercedesu E klase koji košta više od 50.000 eura
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kapetan vatrenih Luka Modrić u garaži ima Bentley Continental GT koji, ovisno o opremi, vrijedi i do 350 tisuća eura, a prije je koristio i Audi Q7 koji stoji oko 66 tisuća eura
Foto: MICHAEL DALDER
A luksuzni Bentley u svojoj garaži ima i Ivan Perišić. Ima ga već nekoliko godina i vozi ga kada je u Hrvatskoj.
Foto: Screenshot Youtube
Ivan Rakitić, bivši hrvatski reprezentativac, a danas tehnički direktor Hajduka, također obožava automobile. Prije nekoliko godina je za 130.000 eura kupio BMW i8.
Foto: Screenshot Instagram
A u garaži ima i Rolls Royce Phantom. Početna cijena ove "zvijeri" kreće se od 260.000 eura. U Rakitićevoj garaži našlo se mjesta i za Mercedes Brabus G700 vrijedan više od 260.000 eura, sa 700 konjskih snaga, a za četiri sekunde postiže brzinu od 100 km/h.
Foto: Screenshot Instagram
Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren vozi Ferrari 812 Superfast vrijedan također oko 260.000 eura. Za samo 2,9 sekundi postigne brzinu od 100 kilometara na sat, a ima čak 800 konjskih snaga.
Foto: Screenshot Instagram
Sličan model ima još jedan umirovljeni "vatreni" Šime Vrsaljko koji je zapravo i savjetovao tad reprezentativnog kolegu da napravi istu stvar, a svojevremeno se na Instagramu pohvalio tada novim automobilom.
Foto: Screenshot Instagram
Petar Sučić je u rujnu prošle godine na svoje prvo okupljanje došao u Porscheu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Izbornik Zlatko Dalić vozi BMW sedme serije vrijedan oko 46.000 eura koji je dobio na poklon od vlasnika Al Aina, kluba iz Emirata koji je trenirao tri godine i nakon kojeg je preuzeo hrvatsku reprezentaciju. Iako u HNS-u ima pristojnu plaću, Zlatko se još nije odlučio na akviziciju te i dalje vozi svoj vjerni BMW
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
