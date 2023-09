Životna drama u domu hrvatskog sportaša: 'Oživljavao sam vlastitu majku, zvao hitnu i plakao'

Iznimno talentirani hrvatski gimnastičar iz Osijeka, Aurel Benović, na društvenim je mrežama danas podijelio dramu koju je proživio u vlastitom domu. Njegovoj majci je pozlilo, a do dolaska Hitne pomoći, Aurel ju je održavao na životu i tako je spriječeno ono najgore što se moglo dogoditi.

- Na žalost iz ovakvih teških trenutaka čovjek uvijek nauči neku novu život lekciju. Na žalost, moja današnja životna lekcija je bila iz filma strave. Budeći se ujutro u 7:30 zatekao sam mamu u ne najboljem fizičkom stanju, ali kao i svaki dan s obzirom na to da je već dugo bolesna, mislio sam kako će popiti svoje lijekove opet će se to smiriti. No na žalost to ovaj puta nije bilo tako... Samo se srušila. Zovem Hitnu, plačem, oživljavam vlastitu majku. Srce joj je stalo. Pravovremenom reakcijom i brzim dolaskom liječničke službe ponovno se vratila i nadam se da će se brzo oporaviti - objavio je Aurel Benović na Instagramu.