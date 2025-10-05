Život Zorana Mamića dva put visio o koncu, ovu nesreću preživi tek jedna od tisuću osoba

Bjegunac od hrvatsko pravosuđa Zoran Mamić već nekoliko godina nalazi se u susjednoj Bosni i Hercegovini, a donedavno je njegova lokacija bila Međugorje gdje mu je i brat Zdravko, bivši gazda Dinama koji je optužen i presuđen za gospodarski kriminal. Zoran Mamić odnedavno ima novi posao, postao je savjetnikom za sportski sektor u FK Sarajevu, a prvi potez mu je dovođenje novog trenera, Marija Cvitanovića.

Poznato je kako su Mamić i Cvitanović ostali u dobrim odnosima još iz vremena Dinama, pa je tako Cvitanović dobio priliku za novi angažman, a sasvim je jasno kako je to bila Zoranova odluka. Ostaje za vidjeti hoće se li to pokazati kao ispravan potez jer bordo klub nije dobro ušao u novu sezonu. Također, Mamić je došao na službeno predstavljanje Cvitanovića kao novog trenera Sarajeva.

Inače, u karijeru je najveći trag Mamić ostavio u dresu zagrebačkog Dinama, čiji je bio trener i igrač, a nastupajući za Dinamo, mlađi Mamić je imao dvije teške, čak po život opasne situacije. Još 1992. godine teško je stradao u prometnoj nesreći kod Božjakovine, kada je ispao iz automobila nakon sudara s kamionom. Tada je pauzirao šest mjeseci. Koju godinu kasnije, u zračnom dvoboju s Osječaninom Ergovićem, imao je hematom na mozgu.

– To je bila ozljeda opasna za život. Docent Paladino, neurokirurg koji me liječio, rekao je da sam jedan od tisuću koji se izvukao nakon ovakve ozljede – ispričao je jednom zgodom Zoran.

Podsjetimo, Mamić kao igrač, trener i sportski direktor osvojio je u Dinamu čak 27 trofeja. Zoran Mamić, inače rođeni Zagrepčanin i Dinamov pionir, jedini je nogometaš koji je u Dinamu spojio dva uzbudljiva majstorska ciklusa dijeleći svlačionicu najprije s Ladićem, Bobanom i Šukerom, a na kraju karijere s Ćorlukom, Modrićem i Eduardom.

Zoran Mamić, uz Ladića i I. Cvitanovića, jedini je nogometaš koji je nastupao za Dinamo u bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj te HAŠK Građanski i Croatiju. Potom je Zoran bio je vrlo solidan bundesligaški igrač s 82 nastupa za Bochum i Bayer Leverkusen, a nominalno ga se vodi i kao osvajača svjetske bronce 1998. u Francuskoj iako na tom turniru nije igrao ni minute.