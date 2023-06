Zidane hvalio Modrića: 'On i Benzema su igrači zbog kojih ustajem na noge'

Luku Modrića obožavaju na Santiago Bernabeu. Od navijača, preko suigrača do trenera, bivših i sadašnjih, rado ga gledaju na terenu i dive se njegovim majstorijama. Isto tako je i sa Zinedineom Zidaneom koji je bio Modrićev trener u dva navrata. Od 2016. do 2018. pa od 2019. do 2021. godine.

S legendarnim Francuzom na klupi Real je osvojio dva naslova prvaka Španjolske, tri naslova Lige prvaka, dva UEFA-ina Superkupa, dva španjolska Superkupa i dva klupska Svjetska prvenstva.

"Kada pričam o igračima zbog kojih ustajem na noge, to su Karim Benzema i Luka Modrić. To su igrači koji ponekad izgledaju kao da su izgubili loptu, ali uvijek se uspiju izvući iz te situacije", rekao je Zidane za francuski Telefoot.

