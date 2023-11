Zekić o Dinamu i Hajduku: 'Oni su i dalje najbolja hrvatska momčad. Nismo u sjajnoj situaciji'

Debi 16. kola HNL-a ove subote igraju Dinamo i Osijek. Utakmica će se održati na Maksimiru u 17:30. Dinamo je trenutno treći na ljestvici s 24 boda i dvije utakmice manje od vodećeg Hajduka. Osijek je peti s 22 boda, a ispred njih je Gorica s 23 boda i utakmicom manje.

Trener Zoran Zekić je na konferenciji za medije najavio derbi. "Imali smo dva tjedna za rad. Nažalost, bilo je ozlijeđenih, viroznih i odsutnih igrača. Radili smo u manjim grupama, no nešto smo napravili. Jučer smo se okupili, danas ćemo odraditi finalni dio", rekao je Zekić pa dodao:

VIDEO Zoran Zekić najavio derbi 16. kola između Osijeka i Dinama

"Imamo problema otkad sam došao, nije to nešto novo. Sutra je derbi. Nismo u sjajnoj situaciji, no sami smo se doveli u nju i sami se moramo izvući. Moramo pokazati dozu profesionalizma i svi se moramo zapitati kako se postaviti, ne samo sutra već do kraja sezone. Mislim da će i pitanje sportskog direktora biti uskoro riješeno."

Imate dobro iskustvo protiv Dinama. Možda je i Jakirović motiv jer ste otišli nakon poraza od njega, pa mu sada možete uzvratiti na jednak način.

- Postavili ste pitanje i dali odgovor. Ne treba mi veći motiv. Trebaju nam bodovi. To je jedini motiv, o ostalome ne razmišljam. Da, imam dvije pobjede na Maksimiru, to su lijepa sjećanja. Neka se ponovi.

Koliko ste u dva tjedna fizički podigli igrače?

- Mislim da smo uspjeli. Nažalost, Caktaš je bio virozan pa nije trenirao. Nadam se da će i to biti impuls za pojedince. Bitan je ulazak u utakmicu, naši stav i gard.

VEZANI ČLANCI:

Ozljede?

- Jugović je zadobio kompliciranu ozljedu. Bojim se da ga neće biti na dulje razdoblje. Imamo i kartonirane igrače, dok pojedini koji su bili u reprezentaciji nisu u najboljem stanju. Lijepo je što smo priključili naša četiri kadeta, koji su donijeli osvježenje i radost u ekipu. Oni će sutra biti u kadru.

Najavljuje se povratak Petkovića. Imate li plan za njega?

- Petković je jedan od najboljih igrača u ligi. Pripremamo se kao da će igrati, ali ne možemo razmišljati samo o protivniku, već i o sebi. Naravno, pita se puno i Dinamo, ali moramo više vjerovati u sebe.

Očekujete li sličnu utakmicu kao s Hajdukom na Poljudu?

- Dinamo je i dalje naša najbolja momčad. Imaju najveći budžet i najbolje pojedince. Imamo svoje brige. Ne smijemo im dopustiti da se razmašu, a mi moramo biti kompaktni i imati jasnu ideju što napraviti kada budemo imali loptu.

VEZANI ČLANCI:

Imate li rješenje za bočne pozicije, jeste li uigravali nešto?

- Nisam profesor Baltazar, nemamo što posebno izmišljati, imamo to što imamo. Igrači koji su dosad igrali mogu biti na puno višoj razini. Pojedinci su bolji kada je momčad kompaktnija. Možemo pričati o tome, ali moramo pronaći rješenje.

Osijek su otpisali u borbi za vrh. Bi li se Osijek vratio pobjedom na Maksimiru?

- Nisam to previše isticao. Po meni je utakmica s Lokomotivom bila jedna od tih kojima bismo bili u vrhu. Sve ovisi o jednoj ili dvije utakmice, ali sutrašnja neće ništa riješiti. Puno je utakmica do kraja prvenstva, a imamo i Kup. Fokus je na sutrašnjoj utakmici, ali razmišljamo o strategiji kluba, ne samo za ovu sezonu.

Imate li ideju za sastav?

- Imam ideju. Nemam ni previše prostora za razmišljanje. Imamo to što imamo. Čekam i svoje pomoćnike. Ivo Smoje i ja radimo posao za pet ljudi. Nisam pošteno otišao na kavu u grad. Jedva čekam da svi dođu i da imamo glavu i rep.

Prijelazni rok je iza ugla...

- Neke stvari smo pokrenuli. Sportski direktor će uskoro doći. Slijede razgovori s igračima koje imamo. Moramo imati jasnu situaciju za sad, ali i ljeto, koje je glavni period po pitanju strategije. Ne tražim alibi za trenutnu situaciju. Ona je najbitnija, ali moramo razmišljati dugoročno.

VIDEO Dinamo teško kažnjen zbog ustaške pjesme Bad Blue Boysa