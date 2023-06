Zbog Dražena ljudi dolaze u Šibenik i satima plaču, ovo je nešto posebno

Gotovo sedam sati materijala, koji je bilježilo 15 snimatelja, nakon tri godine upornog rada stalo je u 52 minute filma. 'Naš Mali', dokumentarac o Draženu Petroviću, autorice Ivane Guberine, nastao u koprodukciji Večernjeg lista, svečanu premijetu doživjet će 10. lipnja u 20.30 sati na Tvrđavi Barone u Šibeniku, u organizaciji Kulturne Udruge ‘Šibenska kartulina‘, u suradnji s Gradom Šibenikom, Turističkom zajednicom grada Šibenika i JU Tvrđava kulture.

Nekoliko dana nakon obilježavanja 30. obljetnice smrti Dneprežaljenog Dražena Petrovića, vođe jedne generacije, idola i kapetana koji je u vanserijskog košarkaša izrastao u rodnom Šibeniku, šibenska učiteljica predstavit će priču o Draženovom desetljeću, od 1983. do 1993. godine, a koja je ujedno i priča o njegovom rodnom gradu, pred suautorima filma - Šibenčankama i Šibenčanima - kako autorica uporno ističe, i zato je jučer ujutro na Baldekinu, preko puta Preradovićeve ulice u kojoj je Dražen odrastao, učiteljica i redateljica Guberina bila pod snažnim emocijama.

Dok je pred Draženovim kipom najavljivala svečanu premijeru na prigodnoj press konferenciji, pridružio joj se Neven Spahija, Draženov najbolji prijatelj iz djetinjstva, Šibenčanin i danas vrhunski trener te bivši hrvatski izbornik. U djelu koje je vrhunskom glazbom oplemenio Matej Meštrović, dok je pisac scenarija Ivica Poljičak, državni tajnik u Minsistarstvu kulture te volonter na projektu kao i autorica, Spahija je samo jedan od govornika i naratora koji govore o Draženovom nasljeđu. A popis je golem i na njemu su imena Zorana Slavnića, Franje Arapovića, Vlade Đurovića, Branka Macure, Mira Jurića, Željka Marelje, Vlade Čovića, Drage Lakića Lakija, Krešimira Lambaše Ramba, Borisa Pelajića Pelea, Zlatka Mateše...

Veliki prostor, vidi se i po imenima dobili su i navijači Šibenke koja je trasirala Draženov put i upisala se u povijest s osvojenim prvenstvom bivše Jugoslavije koja im je političkim dekretom oduzeta. Neispričanu šibensku Draženovu priču možete pronaći i u specijalu Večernjeg lista od nedjelje na kioscima, na čak 130 stranica, gdje se posebno obrađuje moment kad je Šibenik rekao 'Ne' Jugoslaviji, puno prije Bobanovog high kicka ili paljenja jugo-zastava na Poljudu i Maksimiru.

- Svi znaju kolika je njegova uloga, a ja sam odabrala kronologiju od njegovog odrastanja u Šibeniku, završetka ovozemaljskog života do njegove ostavštine. Dodatnu emociju filmu je dao Matej Meštrović koji je skladao glazbu, a moram izdvojiti i montažera Tomislava Rupića te Večernji list koji se pridružio i zahvaljujući njima, film smo uspjeli završiti- kazala je Guberina i dodala kako je bez sumnje riječ o njezinom dosad najambicioznijem projektu, a iza sebe ma pet dokumentaraca turističke i obrazovne prirode.

- Snimanje je trajalo jako dugo i uzelo nam je puno resursa i energije. Osjećam se uzbuđeno, ali ima i pozitivne treme jer iščekuje se reakcija Draženovih Šibenčana na sve što smo radili. I ovo zaista nije samo film samo o našem Malom, već i filmu o njegovom gradu i o deset godina u životu toga grada, kazala je Guberina, koja se u filmu očito manje bavi brojkama i trofejima koje je Dražen osvojio, a puno više s utjecajem koji je imao na cijelu generaciju i nasljeđu koje je iza sebe ostavio.

- To je ponajprije da, koliko god bilo teško, nikad ne smijemo odustati. Film će, vjerujem, pokazati da nije bitno gdje si rođen, nego koliko si uporan i voljan preskakati prepreke.

O važnosti koju Dražen danas ima za promociju Šibenika, a na to se čekalo godinama predugo, govorio je direktor Turističke zajednice Dino Karađole.

- Nazvala me prije nekoliko godina jedna gospođa iz Rusije koja je s mužem, inače trenerom u Barceloni, došla u Šibenik posjetiti Draženovu sobu. Spojio sam ih s gospođom Biserkom koja mi je nakon toga rekla da tako nešto nije doživjela, da je taj čovjek cijelo vrijeme plakao. Sutradan me nazvala ta Ruskinja koja mi je kazala kako je njezinom mužu to bio najsretniji dan u životu.

A film autorice Guberine u koprodukciji Večernjeg lista jedna je od najiščekivanijih premijera ove godine u Šibeniku.

U filmu koji radi Šibenčanka mora biti i više emocija, zato je ovo posebno djelo. Draženova karizma je fascinantna i kad vidite kako ga pamti Amerika, to je teško shvatljivo jer njegova karijera tamo nije toliko dugo trajala – kazao nam je Spahija i dodajući da je film Naš Mali, sudeći po dijelovima koje je vidio, dosad najbolje snimljeno djelo o Draženu. Bolje pozivnice za Barone nema, a sigurno je da će se tražiti ulaznica više i da će film doživjeti još prikazivanja u Krešimirovu gradu.