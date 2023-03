Završetak trilogije Reala i Chelseaja: Bit će ovo dvoboj najtrofejnijih Hrvata u Ligi prvaka

Treću godinu u nizu dvoboj Real Madrida i Chelseaja je jedan od najvažnijih u nokaut-fazi Lige prvaka. Velika trilogija između dva europska nogometna diva završit će se u ovosezonskom četvrtfinalu, odlučeno je u ždrijebu u Nyonu u kojem su sudbine klubova miješanjem kuglica odredili bivši nogometaši Patrick Kluivert i Hamit Altintop. Možda sintagma "velika trilogija" na prvu zvuči malo napuhano, ali činjenica je da nam je pobjednik ovog dvoboja u protekle dvije sezone dao osvajača Lige prvaka.

Chelsea je osvojio trofej s tzv. velikim ušima 2021. godine nakon što je s ukupnih 3:1 svladao Real u polufinalu, a Real je osvojio naslov lani u nizu spektakularnih povrataka, kad je baš u četvrtfinalu izbacio Londonce s ukupnih 5:4 nakon produžetaka, a u 75. minuti uzvrata Chelsea je imao ukupnih 4:1.

Povratak Guardiole

Nedvojbeno je da je Real izraziti favorit u ovom okršaju, ne samo zbog znatno boljeg pedigrea u Ligi prvaka nego i zbog činjenice da Chelsea s Grahamom Potterom trenutačno pluta na 10. mjestu engleske Premier lige. Međutim, Chelsea je baš u takvim trenucima užasne forme u domaćoj ligi, i to s novim trenerom, na iznenađenje svih uvijek bio izrazito moćan u Ligi prvaka (osvojili naslove 2012. s Di Matteom i 2021. s Tuchelom) te je to dovoljan razlog da ih se ne podcijeni.

Dvoboj hrvatskih fenomenalnih veznih igrača, Luke Modrića i Matea Kovačića, ove bi godine trebao više doći do izražaja. Kovačić je u protekle tri sezone bio uvijek tu, jedan od lidera momčadi, ali sad je s kapetanskom trakom i još više zrelosti i zadataka prvi put postao baš onaj glavni vođa Chelseaja te je lako primijetiti da je u klubu preuzeo, može se reći, "modrićevsku" ulogu. Osim samog sraza na terenu, to je ujedno i dvoboj dva najtrofejnija Hrvata u povijesti Lige prvaka; Modrić je trofej osvojio pet, a Kovačić četiri puta.

Pobjednika jednog megadvoboja u polufinalu će čekati pobjednik drugog megadvoboja, a to je onaj između münchenskog Bayerna i Manchester Cityja, tijekom najvećeg dijela sezone dva glavna favorita za naslov po kladionicama. Utakmica je to s puno 'dvoboja s bivšim klubom (Joao Cancelo, Leroy Sane...), ali glavna priča u tom kontekstu je trener Cityja i bivši trener Bayerna, veliki Pep Guardiola. Baš u posljednjim susretima Cityja i Bayerna u Ligi prvaka (2014.) Guardiola je bio na klupi Bayerna te ga je Manchester City Mauricija Pellegrinija nadmašio u grupnoj fazi. Pep na naslov europskog prvaka čeka već dvanaest godina, a na suprotnoj strani bit će mu jedan od najboljih mladih svjetskih trenera, Julian Nagelsmann, za čiju će karijeru ovo biti prvi istinski veliki test, i to na najvišoj razini. Nakon što je briljirao protiv PSG-a, naš Josip Stanišić će sigurno dobiti priliku i protiv Cityja.

Od ta četiri kluba doći će nam jedan finalist Lige prvaka, a ona druga strana ždrijeba iznimno veseli talijanske ljubitelje nogometa jer su kuglice izvučene tako da u ovom trenutku Italija ima 75 posto šanse za finalista u ovosezonskom izdanju. Jedina momčad koja to može pokvariti je Benfica, koja je u četvrtfinalu izvukla milanski Inter. Uz Modrića i Kovačića, bit će ovo još jedan ogled hrvatskih predstavnika, napadača Benfice Petra Muse te veznjaka Intera Marcela Brozovića.

Benfica u tom dvoboju definitivno ima što za reći, prvo jer Inter Simonea Inzaghija nije ove sezone u svojem najboljem izdanju, a portugalska momčad ove sezone igra briljantan nogomet – čak su nadmašili i PSG u grupnoj fazi ne izgubivši od Parižana nijednom u dva ogleda.

Ligaška uvertira 2. 4.

Drugi četvrtfinalni ogled s te strane ždrijeba je talijanski dvoboj prošlosezonskog prvaka Serie A, Milana, i izglednog ovosezonskog osvajača Serie A, Napolija. Zanimljivost i posebnost ove utakmice, za razliku od preostala tri četvrtfinalna para, jest što ćemo za ovaj dvoboj imati uvertiru desetak dana prije samog četvrtfinala.

Naime, Napoli dočekuje Milan 2. travnja u susretu 28. kola Serie A i bit će vrlo zanimljivo vidjeti hoće li dva ćelava talijanska nogometna maga, Stefano Pioli i Luciano Spalletti, koristiti neke taktike skrivanja karata ili slične poteze u toj utakmici. U jedinom ovosezonskom dvoboju ovih momčadi Napoli je u gostima u rujnu svladao Milan 2:1. Pioli se nada da će sada moći više parirati Napoliju jer su im se gotovo svi igrači vratili nakon problema s ozljedama, uključujući i još jednog našeg predstavnika, Antu Rebića. S druge strane, Napoli je najveće pozitivno iznenađenje u svijetu nogometa, a nakon danas čak i favorit ove strane ždrijeba za ulazak u finale Lige prvaka.

Prve četvrtfinalne utakmice na rasporedu su 11. i 12. travnja, uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije, 18. i 19. travnja. Polufinalne utakmice će se igrati 9. i 10., odnosno 16. i 17. svibnja, dok je finale na rasporedu u kasnijem terminu nego inače, 10. lipnja u Istanbulu na stadionu Atatürk.