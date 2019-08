Zatočio je baku u kavez i poručio: Neću je pustiti dok ne kupite Olma!

Miguel Olmo, otac Dinamova dragulja Danija Olma, objavio je na svome profilu na Twitteru fotografiju koja otkriva koliko brojni navijači diljem Europe obožavaju nogometna umijeća njegova sina.

Naime, nekakav je Portugalac objavio fotografiju vlastite bake zatočene u kavezu, pa sliku potpisao riječima: Neću je pustiti dok ne kupite Olma!

Poruka je upućena Benfici, klubu koji je, kažu posljenji internetski tračevi, Dinamu za Olma punudio 10 milijuna eura i Franca Cervija, 25- godišnjeg argentinskoga krilnog igrača.

Čak i ako u toj informaciji ima istine, slutimo da ta ponuda nije i neće zadovoljiti čelnike u Maksimiru, kao što je i Dani Olmo do sada više puta isticao da ga zanimaju klubovi iz Lige petice, u prvom redu španjolski.

- Malo humora uz silne nogometne tračeve - napisao je Olmov otac uz fotografiju zatočene bake, u nadi da se navijač Benfice samo šalio kada je objavio da gospođu drži iza rešetaka.

Hey @slbenfica_en this is my grandmother and I wont release her until you announce Dani Olmo. pic.twitter.com/aNkfJPVPXc