Zašto frustrirani Đoković urla i iskaljuje se na Ivaniševiću? Slavni Hrvat poručio što misli o tome

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković izgubio je polufinalni meč Australian Opena protiv Talijana Jannika Sinnera i to prilično glatko, bez da je imao pravu šansu za break i put prema pobjedi. Bilo je zanimljivo ponovno gledati komunikaciju Gorana Ivaniševića i najboljeg tenisača svijeta, odnosno Srbinovo ignoriranje naše teniske legende. Samo je u jednom trenutku zaiskrilo pa je Novak već tradicionalno urlao prema trenerskom boksu.

Svom stožeru je poručio kako su 'užasni i grozni', ali nije to prvi puta da se Đoković iskalio na Ivaniševiću i ostatku ekipe. Đoković i Ivanišević imaju poseban i buran odnos, koji je na kraju ipak postao vrlo uspješan. Legendarni hrvatski tenisač i osvajač svih Grand Slamova već četiri godine surađuju.

- Puno puta ga ne čujem što uopće hoće jer su stadioni veliki, publika glasna… E to je sad pitanje kako reagirati, ne možeš reći milijun stvari jer je to previše informacija, a i sudac gleda. Moraš reći jednu-dvije stvari da ga smiriš. Nekada on misli da je servis kriv što je izgubio poen, a nešto drugo je možda bilo. Ne možemo pričati tijekom meča da se objašnjavamo. Onda se dogovorimo da se vraća na jednu-dvije stvari koje ima u glavi, i on se stabilizira - rekao je Goran svojedobno za Sportklub i dodao:

- Ne smeta meni kad on viče, znam kako je, bio sam igrač, to su velike emocije koje se moraju negdje izbaciti. Vidi, neka se izviče, neka se isprazni, samo neka pobijedi, to je suština. Malo dodatnog stresa, što da radimo, zato i postoje tablete za smirenje.