Zagreb protiv dvostrukog prvaka Europe: 'Opasni su, ali imamo svoje šanse'

Rukometaši Zagreba saznali su ime suparnika u osmini finala Lige prvaka . To je francuski Montpellier koji je neočekivano slavio u Barceloni. Naime, nakon što je danski GOG Gudme pobijedio u Celju, u Zagrebu su već polako počeli razmišljali kako će u kratko vrijeme, nakon Aalborga i Trondheima, ponovno na sjever. No ispalo je da će puno južnije, u Montpellier.

– Riječ je o ekipi koja je godinama u vrhu svjetskog rukometa. Klub je to koji je dvostruki prvak Europe, ima tradiciju. Uvijek imaju šest-sedam francuskih reprezentativaca. Trenutačno im je najbolji igrač lijevi vanjski Brazilac Hugo Dos Santos koji je u Barceloni postigao 11 pogodaka. Opasan je za vratara svaku utakmicu. Montpellier je ekipa za svaki respekt, ali vjerujem da ovaj Zagreb u naletu ima što reći. Prije dvije godine s trenerom Obrvanom pokazali smo da se možemo s njima nositi, vjerujem da će sada biti tako. Vjerujem i nadam se da će Arena Zagreb biti lijepo popunjena. Respektiramo protivnika, ali ga se ne bojimo – rekao je Jakov Gojun, kapetan Zagreba.

Posljednjih šest utakmica Zagreb je izgubio od Montpelliera, a jedine dvije koje je dobio dogodile su se 1998. godine.

– Težak protivnik, kao i svaki u ovoj fazi natjecanja. Opasni su, ali mislim da imamo svoje šanse s njima. Nadamo se da će se reprezentativci vratiti zdravi. Imamo vremena da to pripremimo na kvalitetan način i veselimo se igrati u punoj Areni. Treba biti realan i reći da su oni na papiru favoriti, ali mi sanjamo svoj san i želimo ga sanjati i dalje. Ne idemo s mišlju da je ovo što smo do sada napravili dovoljno, idemo po sve što možemo uzeti – rekao je Ivan Čupić, uz Gojuna jedan od najiskusnijih igrača Zagreba.

Kad se već spominje posljednji susret Montpelliera i Zagreba, to je ona utakmica u kojoj je domaćin slavio s pogotkom razlike, i to u posljednjim sekundama utakmice. U Zagrebu je bilo plus tri za Montpellier koji je trenutačno trećeplasirana momčad francuskog prvenstva. Ispred njih su PSG i Nantes i, ako ovako ostane, Montpellier sljedeće sezone nećemo gledati u Ligi prvaka. Što se tiče njihjova rostera, od stranaca tu su Španjolac Fernandez, Egipćanin Hesham, Šveđani Karlsson i Pellas, Brazilac Dos Santos, Panić iz Bosne i Hercegovine, Argentinac Simonet, Slovenac Skube, Mađar Terjek i naš Načinović. Tu su i brojni reprezentativci Francuske – Porte, Desbonnet, Konan, Lenne i Villeminot.

Džudo "potjerao" Kiel

Prva utakmica osmine finala na rasporedu je u Areni Zagreb u srijedu 27. ožujka, dok će se uzvrat igrati tjedan kasnije (još ostaje vidjeti hoće li to biti srijeda 3. ili četvrtak 4. travnja) u Francuskoj. Pobjednik ovog susreta igrat će u četvrfinalu protiv Kiela. Ako dođe do tog susreta, Zagreb će domaću utakmicu morati igrati u Varaždinu. Naime, u terminu četvrtfinala u Areni se održava Europsko prvenstvo u džudu.

