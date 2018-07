Vujović otkrio čega se najviše boji kod Francuske

Zlatko Vujović osam je godina igrao u Francuskoj, promijenio četiri kluba (Bordeaux, Cannes, PSG, Sochaux), te pritom jako dobro upoznao mentalitet današnjeg hrvatskog protivnika u finalu. U međusobnim dvobojima jako je dobro upoznao i današnjeg izbornika trikolora Didiera Deschampsa.

N’Golo Kante drži cijelu vezu

– Didider je uvijek igrao bez puno filozofije i razmišljanja, bio je velika radilica svih 90 minuta, pravi fajter. Kao da je Nijemac – opisao je Vujović i dodao:

– Recimo, današnji najbolji defenzivni vezni trikolora N’Golo Kante za Deschampsa je avion, puno bolji igrač s igrom u oba smjera.

A kakav je Deschamps kao trener?

– Iskreno, s ovakvom momčadi, koja je po imenima najjača na svijetu, i osrednji treneri mogu napraviti uspjeh. No Deschamps očito zna posao, igrao je u finalu prošloga Eura, sad je i u finalu SP-a. Međutim Francuzi ga ne vole pretjerano, jer je složio previše defenzivan sistem. Njemu je obrana najvažnija, fantastično je drže Umtiti iz Barcelone i Varane iz Reala, a dva beka Hernandez i Pavard su defenzivci koji su slabiji prema naprijed. Vezu im sjajno drži Kante, koji na ovom SP-u igra fenomenalno, a Pogba i Matudid također su dobri. Doduše, od Pogbe sam puno više očekivao, a nadam se da neće napraviti iskorak baš u ovoj utakmici. Što se tiče napada, o Griezmannu i Mbappeu ne treba trošiti riječi, a iako je za neke sporan, Giroud puno daje ovoj reprezentaciji. Razgrće suparnike i oslobađa prostor Griezmannu i Mbappeu. O golmanu Llorisu također ne treba previše pričati. Naš Subašić je fenomenalan na ovom SP-u, a Lloris je još bolji golman – analizirao je igru Francuza Vujović.

Jesu li Francuzi imali bolju momčad 1998. godine, kada su osvojili SP, ili je bolja ova današnja?

– Ova je momčad mlađa, nije iskusna kao Zidaneova generacija iz 1998. No Francuzi i sada igraju u najboljim svjetskim klubovima, prema tome mladost ne mora biti minus.

Lakoćom do finala

Tko je favorit u današnjoj utakmici?

– Ovo je finale SP-a, i tu svatko ima šansu. Ja vjerujem da smo mi jači, no prednost je Francuza to što se oni zapravo nisu umorili do ovog finala. Prošetali su se skupinom, a onda relativno lako pobjeđivali i u nokaut-fazi. OK, kockasti kažu da im umor neće smetati i to je lijepo čuti, siguran sam da će dati posljednju kap znoja i krvi za pobjedu, no fizika ipak radi svoje, može postojati želja, ali ako mišić više ne može sprintati, uzalud. Ne daj Bože produžetaka, jer tada će mišići naših igrača zaista biti potrošeni – smatra Zlatko Vujović i dodaje:

– Ovo je i utakmica glave, treba biti pametan, ne srljati.

Tko od naših može presuditi?

– Naši krilni napadači koji će ići na najslabije francuske igrače Hernandeza i Pavarda. Ovo je utakmica za Rebića, a posebice Perišića.

A koga ćemo morati najviše čuvati?

– Mbappea! To je igrač od 200 milijuna eura, izuzetno ga je teško čuvati. Nije ga lako čuvati ni zonski ni kontakt igrom. Našem lijevom beku stalno će morati pomagati stoper. No Mbappe sigurno neće imati tolike šanse kao protiv Argentine. Gaučosi su se previše otvorili, a to je njemu bilo idealno. Dalić je pametan, vrhunski nas vodi na ovom SP-u i sigurno neće ponoviti grešku Argentinaca – zaključio je Vujović.