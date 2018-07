Dalićev otac: Zlatko će učiniti sve da ih pripremi za pobjedu

Ivan Dalić, otac izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, govorio je o djetinjstvu svog sina njegovoj vezi s rodnim Livnom.

- Ja znam njegovu osobinu, on će sve živo učiniti da ih pripremi za pobjedu. Šta će ispasti, to je pitanje veliko. On je ambiciozan i uporan u svom radu i vjerujem da će ih dobro pripremiti, rekao je Ivan Dalić za N1.

Stariji Dalić ističe kako je Zlatko bio uporan u svemu.

- Kao mlad igrao je za lokalni klub, kao pionir još. Bio je jako dobar, poslušan i radio je dobro. Otišao je kao mlad u Split, u Hajduk s 15 godina. Dolje se pokazao kao dobar i odmah je rekao: Ili ću igrati nogomet ili završiti školu. Dolazio je ovamo da izvanredno dovrši srednju i otišao je dolje, posvetio se nogometu. To mu je u srcu i to radi pošteno, dodaje Ivan Dalić.

Dodao je da i dan danas Zlatko Dalić često dođe u Livno.

- Skoro tjedno dođe, da vidi mene i majku. Kako je ovo s Rusijom sad, nije imao kada dolaziti, ali zove skoro dva puta tjedno. Kad je slobodan, dolazi ovdje. Ima vikendicu u Splitu i kuću u Novalji, ali ovdje uvijek svrati.

Što se tiče današnjeg velikog finala, Dalić je kazao da bi volio da Hrvatska pobjedi, ali da ne može prognozirati.

- Želje su jedno, a mogućnosti drugo. Volio bih da pobjedi, ali ne znam. Mislim da će uspjeti, svaka je varijanta do sada takva bila pa mislim da će i večeras biti tako. Vjerujem da ih je pripremio kako treba, zaključuje Dalić.