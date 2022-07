Vikend na Wimbledonu: Veliki jubilej, tijesan prolaz branitelja i "dječja svađa" na glavnom terenu

O ovogodišnjem Wimbledonu još će se dugo govoriti. U početku je problem stvarao koronavirus koji je nekoliko igrača prisilio da odustanu od nastupa, a sada oni koji su ostali rade šou na travi. Posebno upečatljiv bio je dvoboj australskog tenisača Nicka Kyrgiosa i Grka Stefanosa Tsitsipasa. U tom meču trećeg kola slavio je Kyrgios sa 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7), čime je osigurao osminu finala protiv Amerikanca Brandona Nakashime.

Nimalo gospodski meč

No, on se s Tsitsipasom na terenu nije ponašao nimalo gospodski. Stalno su si nešto dobacivali, a u više navrata namjerno su jedan drugoga gađali lopticama na mreži. Kyrgios se čak svađao i sa sucem. Njihovi problemi nastavili su se i nakon meča.

– Bilo je to konstantno maltretiranje. On maltretira protivnike. Vjerojatno je bio nasilnik u školi. Ima vrlo zlu stranu. Dosadi vam to. Ovdje smo da igramo tenis, ne da vodimo dijaloge. Bilo je to loše s moje strane, ali sav cirkus s druge strane mi je dosadio – rekao je Grk, a "zločesti dečko" tenisa nije mu ostao dužan:

– Kako sam ja to bio nasilan prema njemu? On je bio taj koji je mene gađao lopticama. On je bio taj koji je lopticom pogodio navijača. Osim prepiranja sa sucem, nisam napravio ništa čime bih ga uvrijedio. Vjerojatno bih i ja bio lud da me netko stalno pobjeđuje.

U četvrtfinale pojedinačnog dijela jučer su se plasirali Goffin, Norrie, te Sinner koji je neočekivano izbacio Alcaraza.

No, ono što veseli hrvatske navijače jest to da na trećem Grand Slam turniru godine u osmini finala imamo tenisačicu.

Naime, Petra Martić nakon pobjede 6:2, 7:6(5) protiv osme nositeljice, Amerikanke Jessice Pegule u trećem kolu, izborila je nastavak svoje priče na ovom turniru. Bio joj je to treći meč na ovogodišnjem Wimbledonu bez izgubljenog seta.

– Mnogo mi znači ova pobjeda, a u meni je ostalo još dovoljno energije za dalje – rekla je Petra koja je treći put dogurala do drugog tjedna Wimbledona u karijeri. Osminu finala je igrala 2017. i 2019. godine. U osmini finala danas će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine.

Muški parovi još su jedna stavka u kojoj hrvatski tenis prednjači. Wimbledonski branitelji naslova Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u četvrtfinale. Imali su dosta težak ispit i prošli su ga nakon pet setova sa 6:4, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 6:3. U osmini finala svladali su Britanca Lloyda Glasspoola i Finca Harrija Heliövaaru. U četvrtfinalu će igrati protiv boljih iz dvoboja britanskog i njemačkog para Jonny O'Mara i Ken Skupski – Kevin Krawietz i Andreas Mies.

Dodig odustao

Mate Pavić u nedjelju je trebao igrati i u konkurenciji mješovitih parova, ali dvoboj u kojem su on i Indijka Sania Mirza trebali igrati protiv Ivana Dodiga i Tajvanke Latishe Chan nije se odigrao. Naime, Dodig je odustao od nastupa, baš kao što je to morao učiniti i u konkurenciji muških parova s Austinom Krajicekom pa su Francuzi Mahut i Roger-Vasselin prošli u četvrtfinale bez borbe

Jučer je u All England Clubu upriličena svečanost povodom obilježavanja stogodišnjice središnjeg wimbledonskog terena. Glavna zvijezda bio je švicarski tenisač Roger Federer. Za mjesec dana Federer će proslaviti 41. rođendan i još je uvijek aktivan tenisač, premda je posljednji meč odigrao prije godinu dana, kada je 2021. u Wimbledonu poražen od Poljaka Hurkacza u četvrtfinalu. U međuvremenu su Federera, inače osmerostrukog pobjednika Wimbledona, od tenisa odvojile ozljede i operacija koljena, ali je spreman vratiti se, barem još nakratko, sportu u kojem je postao legenda te je tijekom karijere osvojio dvadeset Grand Slam titula.

- Tenis mi nedostaje, kao i ovaj teren i ovaj turnir. Vjerujem da ću se uspjeti vratiti kao igrač ovdje, tome se jako nadam - rekao je Federer.

Na svečanosti su prisustvovali brojni osvajači naslova pobjednika u Wimbledonu, između ostalih i hrvatski tenisač Goran Ivanišević, a zvijezde su osim Federera predvodili Novak Đoković, Rafael Nadal, Andy Murray, Rod Laver, Bjorn Borg, Billie Jean King.