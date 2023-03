VIDEO Skupina huligana u Osijeku cipelarila čovjeka: 'Bilo je odvratno. Ljudi su uznemireni'

Dramatične scene dolaze nam iz Osijeka gdje je skupina huligana iz čista mira napala i cipelarila čovjeka koji je ležao na podu. Portal 24 sata donosi vrlo ružnu priču koja će sigurno odjeknuti Hrvatskom, a dojavila ju je jedna čitateljica koja tvrdi da se u to vrijeme odigrala futsal utakmica na osječkom Zrinjevcu između Futsal kluba Osijek i gostujućeg Futsal Dinama.

Bijeli kombi za najam stajao je kod zgrade sigurno sat i pol, dva. U blizini su bila parkirana još tri auta, baš je bilo sve smišljeno. Čovjeka na tlu cipelarili su bar minutu u jednom osječkom kvartu, ispričala je čitateljica.

Sudeći prema snimci, na kojoj se čuje kako skandiraju 'Mi smo purgeri, najjači smo najjači', radi se o navijačkoj skupini, iz PU osječko-baranjske su rekli kako su primili dojavu o ovom incidentu.

- Njih je bilo sigurno 40, to je bilo odvratno. Sve je trajalo oko tri, četiri minute, ljudi su bili užasno uznemireni, cijelo susjedstvo je gledalo s prozora što se događa. Tu je dječji park, navodno su išli tuda i tukli su koga su stigli, pa i sebe međusobno, no to je jedna strana priče koja kruži, da je to navodno bilo dogovoreno između kohortaša i dinamovaca. Ali ovog čovjeka koji se vidi na snimci baš su cipelarili. On bi se jadan skvrčio, pa bi ga druga dvojica razvukla da ga ponovno mogu udariti - rekla je čitateljica u nevjerici.

- To je bilo neočekivano, odjednom su poiskakali iz tog kombija, počeli trčati posvuda, kroz park, šutali se. Oni su kombijem krenuli bježati prema dvorani Zrinjevac, ali ih je policija uhvatila - tvrdi sugovornica.

Video uznemirujućeg sadržaja možete pogledati OVDJE.