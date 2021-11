VIDEO Rasistički komentar na ovu divnu gestu zgrozio svijet: Oglasio se i mladić kojemu je upućen

Mladi napadač Rome Felix Afeni-Gyan (18) zapao je za oko mnogim ljubiteljima nogometa kada je Romi donio trijumf protiv Genove (2:0). Gyan je ušao u igru, postigao dva gola i ekspresno postao ljubimac navijača rimskog kluba.

Posebno je to drago bilo vidjeti njegovom treneru, legendarnom Joseu Mourinhu koji mu je prije ulaska u igru obećao da će mu kupiti tenisice vrijedne 800 eura koje je jako dugo želio, ako mu donese pobjedu i Portugalac je ispunio obećanje.

Trenutak kada je trener svome igraču uručio tenisice je snimljen i stavljen na društvene mreže, a jedan je trenutak posebno privukao pažnju. Naime, dok je mladi igrač probavao tenisice, netko je dobacio:

"Kako su unutra stale banane?"

Nakon što je tenisice obuo, dodali su:

"Pleši, pleši!"

Ehum at 00.34-00.35 it sounds to me like someone off camera (not Mourinho) says “how do the bananas fit inside” 😳pic.twitter.com/7DoWQp9gbk