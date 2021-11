VIDEO Evo zašto je Mourinho ljudina! Pogledajte kako je iznenadio svog igrača

Jose Mourinho možda nije rezultatski uspješan kao u najboljim danima, ali svakako je osebujan kao u ta vremena, što je potvrdio posljednjim potezom prema 18-godišnjem nogometašu Felixu Afeni-Gyanu.

Riječ je o potencijalno novoj zvijezdi Rome. Naime, mladić je na gostovanju protiv Genoe ušao u 74. minuti i zabio dva gola pa time postavio konačnih 2:0. Iza svega, pokazalo se, stoji portugalski trener na klupi talijanskog velikana.

Naime, prije utakmice u je obećao tenisice vrijeden 800 eura ako zabije gol.

- Obećao sam Felixu kupiti kopačke koje mu se sviđaju iako su dosta skupe jer koštaju 800 eura. Kad je zabio gol, dotrčao je do mene i rekao da ne zaboravim na to obećanje. Prvo što ću ujutro napraviti, jest da ću kupiti te kopačke jer ih je zaista zaslužio - izjavio je Mou i ispunio obećanje!

Sve je snimio u svom uredu, a oduševljenje mladića jasno je vidljivo. I sjajan je to temelj za budućnost, kako njihova odnosa, tako i za Romin put prema uspjehu.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…



…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu