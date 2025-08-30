VIDEO Pogledajte trenutke kaosa u Varaždinu, Dinamo je u završnici imao ludu sreću...

Kakva je to nogometna predstava bila za kraj Špancirfesta. Utakmica 5. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Dinama ponudila je sve ono zbog čega nogomet nazivaju najvažnijom sporednom stvari na svijetu: preokrete, emocije i dramu do posljednje sekunde. U središtu priče bio je povratak Marija Kovačevića, trenera koji je Varaždinu donio povratak u elitu, a sada je na isti stadion stigao kao strateg Dinama sa savršenim učinkom od četiri pobjede u prva četiri kola. Dinamo je, očekivano, preuzeo inicijativu od početka i činilo se kako će se priča odvijati prema predviđenom scenariju kada je Mateo Lisica u 23. minuti doveo Modre u vodstvo. Gosti su kontrolirali posjed, no Varaždinci se nisu predavali, čekajući svoju priliku da uzvrate udarac.

A prilika je stigla u drugom poluvremenu. Momčad Nikole Šafarića, Kovačevićevog nekadašnjeg sportskog direktora i nasljednika na klupi, pokazala je karakter i ogromnu želju. U 52. minuti, na oduševljenje domaćih navijača, Aleksa Latković pogađa za izjednačenje i vraća utakmicu u potpuni egal. Taj gol dao je krila Varaždincima koji su postajali sve opasniji, dok je Dinamova igra postajala sve nervoznija. Potpuni delirij na stadionu uslijedio je u 80. minuti kada Antonio Boršić zabija za 2:1 i dovodi domaćine na prag jedne od najvećih pobjeda u novijoj povijesti kluba. Činilo se da je Kovačevićev "SHNL ferrari" ostao bez goriva i da će bodovi, suprotno svim očekivanjima, ostati u baroknom gradu.

Ipak, Dinamo ne bi bio Dinamo da se preda do samog kraja. Gosti su bacili sve karte u napad, a pritisak se isplatio u posljednjim trenucima sučevog dodatka. Nakon prekršaja u šesnaestercu, sudac je pokazao na bijelu točku, a odgovornost je preuzeo Sandro Kulenović. Hladnokrvno je realizirao kazneni udarac za konačnih 2:2 i tako spasio svoju momčad od prvog prvenstvenog poraza. Za Varaždince je to bio gorak kraj utakmice u kojoj su imali pobjedu u rukama, dok je za Dinamo ovaj bod bio ravan pobjedi, izboren u situaciji kada se činilo da je sve izgubljeno.