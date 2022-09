VIDEO Pogledajte nevjerojatnu atmosferu iz Spaladiuma, 9000 ljudi pjevalo Mišu

Huk 9000 grlatih navijača dočekao je hrvatske vaterpoliste u dokraja ispunjenoj Spaladium Areni, a u takvom se ambijentu ne može izgubiti. Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva u Splitu, u spektakularnom i raspjevanom ozračju, pobijedila Italiju s 11:10 i tako napokon ušla u finale jednog velikog natjecanja. Prvi je to finale naših vaterpolista još od 2017. i finala Svjetskog prvenstva u Budimpešti. Taj smo finale dobili pa se nadamo da ćemo i ovaj protiv Mađara (koji su u drugom polufinalu pobijedili Španjolce s 10:8), koji je na rasporedu u subotu, u uobičajenom terminu od 20.30 sati.

Marinić Kragić s četiri gola

Hrvatska je gotovo cijelo vrijeme imala rezultatsku inicijativu, povremeno i s dva pogotka razlike (7:5, 9:7), ali i Talijani su bili uporni, slijedili su nas, te u nekoliko navrata imali pogodak razlike, ali uglavnom u prvom dijelu utakmice. U prvoj četvrtini i mi i Taliani imali smo u jednoj prilici po dva igrača više, ali mi smo zabili (Marinić Kragić), a Talijani nisu. U drugoj četvrtini važan trenutak dogodio se na samom kraju kada je Marziali zbog udaranja Žuvele iznad vode isključen s pravom zamjene, pa su tako Talijani ostali s 11 igrača jer im je Renzuto kažnjen s dvije utakmice neigranja zbog nesportskog ponašanja protiv Crne Gore. No, ubrzo su, u trećoj četvrtini, zbog treće osobne pogreške morali van i Bukić i Biljaka, pa je tako uspostavljena brojčana ravnoteža.

Završnica je bila gotovo infarktna, u 31. minuti suci su pri omjeru 10:10 dosudili peterac za nas, Talijani su se žestoko bunili tvrdeći da je s naše strane bila topljena lopta. No, Harkov je bio hladnokrvni realizator za, pokazalo se poslije, našu končanu pobjedu.

Bijač s 14 obrana i Marinić Kragić s četiri pogotka, prednjačili su u našim redovima, no svoj obol velikoj pobjedi dali su i svi ostali. Hrvatska je osigurala petu kontinentalnu medalju, a kojeg će ona sjaja biti, vidjet ćemo u subotu.

Igrači su u svojim izjava uglavnom hvalili publiku uz jedinstvenu poruku:

- Idemo po zlato!

“Poljubi zemlju po kojoj hodaš”

Organizatori su željeli još malo podići ozračje u Spaladium Areni pa su poslali poziv legendarnom pjevaču Miši Kovaču da bude poseban gost u polufinalu. Bilo bi dovoljno da samo Mišo podigne ruke i publika bi se našla u deliriju. Na žalost, Mišo nije mogao doći u Split. No, poručio je Tucku i igračima da ih pomno prati, i to svaku utakmicu, svaki djelić susreta, da s njima igra obranu i napad, pozdravlja i navija. I pjeva onu pjesmu koju su svjetski prvaci iz Melbournea 2007. prihvatili kao svoju himnu. “Poljubi zemlju po kojoj hodaš”, orilo se i sinoć u Splitu i to više puta.

A u Spaladium Arenu stigli su i trofeji koje će ponijeti pobjednici prvenstva. Na inicijativu Hrvatskog vaterpolskog saveza i sa željom da mladi hrvatski umjetnici budu tvorci pehara za Europsko vaterpolsko prvenstvo, u suradnji s Klesarskom školom Brač i s Umjetničkom Akademijom u Splitu, pokrenut je projekt izrade pehara za najbolje vaterpolistice i vaterpoliste u četiri kategorije.

Nagrade od bračkog kamena

Odsjek Kiparstva Umjetničke akademije u Splitu proveo je među studentima interni natječaj za dizajniranje idejnog i vizualnog rješenja. Ideja je bila da nagrade budu izrađene od bračkog kamena, a studenti su u tu svrhu uza svog mentora trebali pri dizajniranju rješenja - stoji u službenoj informaciji koju smo dobili - uzeti u obzir datosti i karakteristike samog materijala kao i funkcionalnost i estetsku dimenziju rješenja. Za ovaj projekt vladala je iznimna zainteresiranost talentiranih umjetnika, a tvorci najboljih rješenja, odnosno pehara su: Ružica Rimac (pehar za pobjednike u muškoj i ženskoj konkurenciji), Petra Perković (za najboljeg vratara i vratarku) i Roko Rebić (za najboljeg strijelca i strijelkinju te za najboljeg igrača i igračicu).

